Дмитрий Свиридов провёл урок для норильских школьников

В декабре в рамках празднования 30-летия Конституции России сенаторы и депутаты разных уровней от партии «Единая Россия» проводят в школах и средних специальных учебных заведениях внеурочные занятия «Разговоры о важном», посвящённые основному закону Российской Федерации.

Во время поездки в Норильск Дмитрий Свиридов побывал в норильской школе № 28, где провёл «конституционный» урок для десятиклассников. На уроке ребята узнали об истории основного закона страны, его главных положениях, правах и обязанностях граждан России, внесённых в последние годы поправках в Конституцию. По окончании урока ученики вместе с вице-спикером Заксобрания прошли интерактивный тест на знание основ Конституции.

«Очень важно, чтобы представители депутатского корпуса, люди, которые сами отвечают за формирование регионального и федерального законодательства, проводили в школах такие уроки. Молодые люди пополняют свои знания и представления о Конституции, о том, как устроена наша страна, о правах и свободах граждан, обсуждают законы страны и региона с теми, кто напрямую занимается законотворчеством. Я сам очень рад был провести этот урок, ребята – прекрасные. Умные, грамотные, ответственные, патриотичные, с серьёзным настроем. Растёт отличное поколение!» – поделился впечатлениями от встречи со школьниками Дмитрий Свиридов.