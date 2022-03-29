Дмитрий Свиридов: «Смена собственника NordStar не должна повлиять на выполнение авиакомпанией своих обязательств»

Вице-спикер Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов прокомментировал изменение собственника авиаперевозчика.

«В своё время появление компании NordStar имело большое значение для Красноярского края, – пояснил он, — компания всегда была гарантом сохранения стабильных цен на авиаперевозки в Норильск и из Норильска. В современных экономических условиях решение о смене владельца авиакомпании понятно и объяснимо. При этом изменение собственника произошло на условиях того, что продажа акций никак не повлияет на работу NordStar как базового перевозчика. Все направления деятельности авиакомпании должны быть сохранены, а наши граждане обеспечены качественными услугами.

В свою очередь, Законодательное собрание и правительство Красноярского края будут внимательно следить за ситуацией. Главная задача власти – обеспечить условия для стабильной работы и деловой активности транспортных предприятий края, сохранение их экономических показателей, отметил Дмитрий Свиридов.