МАУ ИЦ «Норильские новости»

Дмитрий Свиридов в рамках рабочего визита в Норильск проведёт выездной приём граждан

Дмитрий Свиридов в рамках рабочего визита в Норильск проведёт выездной приём граждан

Главная / Новости / Общество

Дмитрий Свиридов в рамках рабочего визита в Норильск проведёт выездной приём граждан

Дмитрий Свиридов в рамках рабочего визита в Норильск проведёт выездной приём граждан

Заместитель председателя краевого парламента ответит на вопросы горожан 27 мая.

Приём будет осуществляться только по предварительной записи. Получить консультацию и записаться на встречу можно по телефонам 42-48-69 и 42-38-19.

26 мая в 11:11 670
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также