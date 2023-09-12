Дмитрий Свиридов: «В жизни Красноярского края начинается новый этап»
Дмитрий Свиридов: «В жизни Красноярского края начинается новый этап»
Заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов прокомментировал итоги выборов губернатора Красноярского края.
«За всю историю выборов глав Красноярского края Михаил Котюков показал самый высокий результат. Более 70% жителей региона, пришедших на избирательные участки, отдали свои голоса за его кандидатуру. Нельзя не отметить и высокий уровень доверия к Михаилу Михайловичу со стороны федерального руководства и лично президента России Владимира Путина, поддержавшего нашего губернатора на выборах.
Результат был определён в первую очередь тем, как проявил себя в качестве руководителя края Михаил Котюков, выступив в должность в апреле, – активно, деятельно, уверенно.
Как норильчанин особенно отмечу повышенное внимание нового губернатора к решению вопросов севера края. Дважды Михаил Михайлович побывал в Норильске, встречался в нашем городе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, подтвердил особую заинтересованность краевых властей в реализации плана социально-экономического развития Норильска, лично пообщался с жителями заполярного города. Поэтому неудивителен и один из самых высоких результатов по краю на выборах губернатора у Михаила Котюкова в Норильске.
Можно уверенно сказать, что в жизни Красноярского края начинается новый этап. Кредит доверия от жителей региона получен, новый глава уже более четырёх месяцев активно работает в должности и проявил себя как компетентный руководитель. Я уверен, что все его планы и замыслы, направленные на развитие региона, будут успешно реализованы».