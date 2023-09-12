Дмитрий Свиридов: «В жизни Красноярского края начинается новый этап»

«За всю историю выборов глав Красноярского края Михаил Котюков показал самый высокий результат. Более 70% жителей региона, пришедших на избирательные участки, отдали свои голоса за его кандидатуру. Нельзя не отметить и высокий уровень доверия к Михаилу Михайловичу со стороны федерального руководства и лично президента России Владимира Путина, поддержавшего нашего губернатора на выборах.

Результат был определён в первую очередь тем, как проявил себя в качестве руководителя края Михаил Котюков, выступив в должность в апреле, – активно, деятельно, уверенно.

Как норильчанин особенно отмечу повышенное внимание нового губернатора к решению вопросов севера края. Дважды Михаил Михайлович побывал в Норильске, встречался в нашем городе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, подтвердил особую заинтересованность краевых властей в реализации плана социально-экономического развития Норильска, лично пообщался с жителями заполярного города. Поэтому неудивителен и один из самых высоких результатов по краю на выборах губернатора у Михаила Котюкова в Норильске.

Можно уверенно сказать, что в жизни Красноярского края начинается новый этап. Кредит доверия от жителей региона получен, новый глава уже более четырёх месяцев активно работает в должности и проявил себя как компетентный руководитель. Я уверен, что все его планы и замыслы, направленные на развитие региона, будут успешно реализованы».