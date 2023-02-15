Дмитрий Свиридов встретился с представителями Норильской общественной палаты и Молодёжного парламента

В ходе встречи председатель общественной палаты города Татьяна Скорик рассказала об основных проектах ОП и их поддержке на региональном уровне. Теперь, когда сформирован новый состав Молодёжного парламента Норильска, к реализации этих проектов будут привлекать и молодёжь, отметила она.

По словам председателя норильского Молодёжного парламента Дениса Каминского, у самих ребят есть немало собственных идей, которые они намерены реализовать в ближайшей перспективе. Для поддержки молодёжных начинаний парламентарии пригласили Дмитрия Свиридова принять участие в работе площадок третьего регионального форума «Молодёжь Севера», который в апреле будет проходить в Норильске. В мероприятии традиционно примут участие лидеры молодёжных движений из разных территорий региона.

«Этот форум – как раз та площадка, где и молодёжь, и активисты постарше могут громко заявить о себе, о своих проектах. Хочу отметить, что в этом году, благодаря активным общественникам Норильска, работа площадок «Молодёжи Севера» будет проходить в том числе на грантовые средства – это существенно расширит возможности организаторов и географию форума. Привлечение грантов на реализацию тех или иных проектов – это тот инструмент, который надо использовать по максимуму. Тем более что в Норильске есть Консультационный ресурсный центр, имеющий большой опыт в проектной деятельности», - обратился к участникам встречи Дмитрий Свиридов, приняв приглашение к участию в предстоящем форуме.

Около 37,5 миллиона рублей по грантовым программам различного уровня удалось привлечь в Норильск в прошлом году, сообщила директор КРЦ Елена Дудченко. Причём речь идёт только о проектах так называемых малых НКО, по факту средств было привлечено намного больше. В то же время без помощи и поддержки со стороны государства общественникам не обойтись. И это взаимодействие выстраивается как раз в ходе общения на форумах, конференциях и других площадках для открытого диалога.

Председатель местного парламента Александр Пестряков добавил, что Норильск в части поддержки общественников органами местного самоуправления оказался настолько уникальным, что этот опыт взаимодействия можно транслировать: «Представители региональной общественной палаты предложили нам поделиться наработками с другими территориями Красноярского края. Не всегда на уровне муниципалитетов общественникам и местным властям удается выстроить конструктивные отношения. Мы в своё время смогли эти вопросы урегулировать и, конечно, готовы поделиться этим опытом», - сказал он.

Безусловно, на встрече были затронуты темы масштабной реновации Норильска и предстоящего 70-летнего юбилея города. Дмитрий Свиридов, побывавший на строящихся и реконструируемых объектах, с удовлетворением заметил, что реализация плана социально-экономического развития города до 2035 года набирает обороты.

«70 лет – это повод рассказать о роли Норильска в истории Красноярского края и России. Сейчас, когда в городе реализуются столь масштабные проекты, вы должны принимать деятельное участие в мероприятиях, направленных на поддержку большого комплексного плана, заниматься его информационным и культурным сопровождением, активнее взаимодействовать с краевыми и федеральными общественными структурами, работать в тесной связке с муниципалитетом. Вы – та сила, которая помогает городу уверенно двигаться вперёд. А когда вам нужна поддержка – норильская команда в Заксобрании всегда готова к диалогу и сотрудничеству», - резюмировал итоги встречи Дмитрий Свиридов.