Дмитрий Свиридов выражает глубокие соболезнования семье и близким Константина Ивановича Горбеля

Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Константина Ивановича Горбеля.

Норильск понёс тяжелую утрату. Ушёл из жизни прекрасный и светлый человек, добрый друг, надёжный товарищ, настоящий норильчанин, высочайший профессионал - врач «от Бога» Константин Иванович Горбель.

Большую часть своей жизни он отдал нашей оганерской больнице, более 15 лет был её руководителем. Благодаря профессионализму Константина Горбеля, его врачебному и управленческому талантам, его чуткости и самоотверженности были спасены жизни и восстановлено здоровье тысяч и тысяч людей. Немало сделал Константин Иванович для города и во время своей депутатской работы. Его имя навсегда вписано в историю Норильска.

Выражаю глубочайшие соболезнования всем родным и близким Константина Ивановича. Константин Горбель будет жить в благодарных сердцах тысяч норильчан. Светлая память!

Дмитрий Свиридов,

заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края