Дмитрий Свиридов высоко оценил работу норильских коллег по поддержке и помощи нуждающимся землякам

Так, недавно в помещении фонда открылась комната психологической разгрузки, куда норильчане могут обратиться за консультацией специалиста. Кроме того, не прекращается и оказание помощи благополучателям фонда – тяжелобольным горожанам всех возрастов, регулярно проводятся благотворительные акции.

Важнейшим направлением работы в настоящее время является оказание помощи участникам СВО и их семьям. Пользуясь случаем, Дмитрий Свиридов традиционно внёс пожертвование в рамках общегородской акции «Норильск СВОих не бросает!».

Светлана Зенина, руководитель БФ «Территория добра», рассказала краевому депутату о ходе реализации совместного с ветеранской организацией «Боевое братство» проекта по аккумулированию работы в сфере поддержки участников специальной военной операции и их семей. От «Боевого братства» в проекте задействован Валерий Шабурин.

Совместная работа, активно поддержанная главой Норильска Дмитрием Карасевым, воплотилась в организацию нового социального пространства «Тепло», которое в ближайшее время откроет свои двери для горожан. Здесь будет проводиться сбор гуманитарной помощи для норильчан, находящихся в зоне СВО, а также различных вещей, предметов быта и продуктов для нуждающихся семей. Помещение для организации «Тепла» было предоставлено «Территории добра» в безвозмездное пользование. Валерий Шабурин подчеркнул, что создание единого пространства по сбору гуманитарной помощи для бойцов позволит систематизировать работу, которая пока осуществлялась на базе и силами различных учреждений и организаций.

Дмитрий Свиридов высоко оценил проделанную муниципалитетом и общественниками работу, отметив, что норильчане всегда живо откликались на просьбы о помощи своим землякам: «Первый шаг сделан, и мы сегодня видим, что это пространство обретает форму. Здесь уже достаточно много гуманитарного груза для наших бойцов и различных вещей, принесённых неравнодушными людьми для нуждающихся норильчан. Я абсолютно уверен, что открытие «Тепла» принесёт огромную пользу. И не только связанную с масштабной работой всей страны по поддержке участников СВО и их семей. Здесь получат помощь и поддержку все, кто в силу тех или иных причин оказался в сложной жизненной ситуации».