Дмитрий Свиридов: «Заполярным полицейским и спасателям необходимо повысить доходы»

На заседании комитета по бюджету ЗС вице-спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов поднял вопрос о доходах сотрудников силовых структур и спасателей за Полярным кругом.

В ходе заседания комитета Законодательного собрания Красноярского края по бюджету, государственной собственности и защите прав граждан депутаты поддержали законопроект о бюджете на трёхлетний период 2024-2026 гг. Член комитета, заместитель председателя Заксобрания Дмитрий Свиридов отметил тесную совместную с работу депутатов и правительства края по вопросу финансирования решения проблем заполярных территорий:

«Мы неоднократно выступали по северным вопросам и решение части из них нашли отражение в поправке к закону о бюджете. Ряд наших предложений попадёт в постановление Законодательного собрания для краевого правительства. Мы договорились продолжить работу с правительством, так как некоторые краеугольные темы, такие, как краевое финансирование комплексного плана развития Норильска требуют особого внимания. Я надеюсь, что наша работа, о которой мы договорились с председателем правительства, будет проходить в кооперации с нашими коллегами на федеральном уровне и позволит снять большинство вопросов».

Также Дмитрий Свиридов обозначил актуальную для северных территорий необходимость повышения доходов сотрудников силовых структур и МЧС:

«Недавно из Норильска пришли очень хорошие новости — в городе заработала система видеонаблюдения, более чем 500 видеокамер (согласно комплексному плану до 2035 года планируется подключить к системе видеонаблюдения до 10 тысяч камер). Это заслуга и городской администрации, и, конечно же, представителей МВД города Норильска, проведших огромную работу по внедрению системы. Как представитель Норильска, хочу высказать особую благодарность сотрудникам внутренних дел за это дело! Безусловно, камеры помогут полицейским своевременно реагировать и предупреждать правонарушения в общественных пространствах и на улицах города. Но это не решит вопроса с дефицитом сотрудников внутренних дел в Норильске в частности, и по всему Таймыру. Денежного довольствия, которое получают сотрудники федеральных ведомств, включая спасателей, недостаточно. Нам надо очень пристально посмотреть на проблему с доходами федералов на северных территориях. Считаю, что, до тех пор пока федеральный центр не примет решения по соответствующему увеличению уровня доходов правоохранителей и представителей МЧС на Севере, задачу по их поддержке мог бы взять на себя краевой бюджет. Проблема стоит очень остро! Кадров не хватает. Предлагаю к этой теме обязательно вернуться в следующем году. Необходимо проработать план решения этого очень важного вопроса на всех уровнях», — резюмировал Дмитрий Свиридов.