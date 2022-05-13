Дмитрий Карасев представил жителям Кайеркана план работ по преображению района

Прежде всего, Дмитрий Карасев ознакомил собравшихся с задачами, обозначенными в комплексном плане социально-экономического развития Норильска, отметив, что сроки реализации продиктованы условиями работы.

«Хотелось бы по щелчку пальцев выполнять намеченное, но существуют бюрократические сложности, касающиеся проведения конкурсов и аукционов. Я готов обсудить с вами любую проблему Кайеркана и могу заверить, что вся команда администрации Норильска настроена на продуктивную и результативную работу во всех районах нашего города. Сейчас большая работа проводится в кабинетах, в том числе проектно-изыскательская. Без этого нельзя начать забивать сваи, строить и ремонтировать. И конечно, стоит учитывать, что в городе более 20 лет строительство практически не велось. Этот факт негативно сказывается на обстановке, и мы будем исправлять ситуацию», — сказал градоначальник.

Реанимация строительной отрасли, по его словам, началась с торгов. Был определён подрядчик на строительство четырёх среднеэтажных жилых домов (по два в Центральном районе и в Талнахе). Сейчас организации ведут изыскания. До конца августа должен быть готов проект, чтобы уже к зиме можно было смонтировать свайное поле, ростверк и летом 2023 года приступить к строительству.

Что касается Кайеркана, нынешним летом здесь намечается масштабная работа по сносу аварийных домов по адресам: ул. Надеждинская, 18 и 1, ул. Шахтёрская, 18. Для двух объектов подрядчик уже определён.

«Если говорить о социальных объектах района, то в этом году начнётся проектирование ремонта детского сада, что на ул. Первомайской,4. К концу года оно завершится, а с 2023-го по середину 2024 года будет проведён капитальный ремонт.

С наступлением летнего сезона мы продолжим благоустраивать детскую спортплощадку в районе спортивной школы № 5 и школы № 40. Там завершатся работы по благоустройству, установке трибун, освещения, укладке специального покрытия. Совсем недавно я посещал эту площадку и дал поручение покрасить здание школы № 40. Если успеем выбрать подрядчика, то выполним работу в текущем году. Все мы знаем, что данная территория включёна в перечень для голосования по программе «Формирование комфортной городской среды», поэтому жители города могут привлечь своими голосами дополнительные средства для скорейшего качественного преображения территории», — подчеркнул Дмитрий Карасёв.

Продолжится работа по благоустройству набережной ручья Кайерканского. Глава города также заверил присутствующих, что он в курсе существующих проблем, связанных с водоёмом. Эти вопросы неоднократно обсуждались руководством города и компании «Норникель». В нынешнем году будет произведена врезка в центральную канализацию, чтобы оградить рельеф от сбрасывания потоков.

Ещё одна тема, волнующая кайерканцев, — безопасность жителей района.

«Администрация приняла на себя обязательства по реализации проекта «Безопасный город», который позволит в этом году начать работу по установке видеонаблюдения на всех ключевых точках улично-дорожной сети, общественных территориях и других местах. Данные с камер будут приходить в единый центр. Можно будет оперативно получать информацию о происшествиях и своевременно на них реагировать. Сейчас мы ведём активную работу по данному вопросу с коллегами из Красноярска», — прокомментировал Дмитрий Карасев.

В числе насущных вопросов прозвучала жалоба на качество дороги Норильск — Алыкель в районе въезда в Кайеркан. Полотно пришло в ненадлежащее состояние из-за возросшего количества большегрузов, которые работают в районе этого участка дороги.

«Конечно, дорогу необходимо восстанавливать, — сообщил градоначальник. — Годами складывалось так, что на территории был один подрядчик по ремонту и содержанию дорог, по изготовлению асфальтобетонной смеси. В последние три года он не справляется с задачами. Мы с коллегами тщательно прорабатывали эту тему. Не вижу иного решения, кроме привлечения сил из других городов. Однако контрагентам придётся везти в Норильск всё необходимое — от укладчиков и дробилок до асфальтобетонного завода. Сейчас ведём переговоры с двумя поставщиками по производству и укладке асфальта. Уверен, что в этом году мы найдём альтернативного подрядчика и сможем производить больший объём асфальта, укладывать и ремонтировать дороги, но это будет не раньше 2023 года. Что касается указанного участка, то постараемся летом его восстановить в рамках гарантии. Данный отрезок дороги стоит в списке первоочередных. В продолжение темы скажу, что зимой мы проработали вопрос с площадками для отстоя большегрузов, чтобы они собирались не во дворах и на обочинах дорог, а в специально отведённых местах во всех районах Большого Норильска».

В завершение встречи Дмитрий Карасев рассказал о беседе с Владыкой Агафангелом. Среди прочих тем они обсудили строительство нового храма в районе Кайеркан:

«Мы заказали также иконостас и необходимое убранство. С началом навигации всё это прибудет в Норильск. Владыка Агафангел предлагает в День России, 12 июня, провести молебен и заложить камень для строительства храма. Новое здание должно появиться в Кайеркане к концу сентября этого года».

Прежде чем будет объявлено о начале строительства, глава Норильска дал поручение расчистить участок и прилегающую территорию, чтобы рядом с храмом можно было создать сквер.