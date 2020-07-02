Дмитрий Свиридов: «Голосование позволило сказать да позитивным преобразованиям»





Председатель Законодательного собрания Красноярского края обратился к жителям Красноярья:

«Общероссийское голосование подошло к концу. Уверен, что 1 июля 2020 года войдёт в новейшую историю России. В период пандемии в целях безопасности гражданам была предоставлена возможность выразить свою позицию в течение семи дней. Помимо недельной продолжительности были использованы и новые механизмы для голосования, что говорит о развитии избирательной процедуры.

Хочу отметить слаженную работу всех принимавших участие в подготовке голосования. С учётом уже проведённого анализа работы всё было организовано достаточно чётко и прозрачно, с соблюдением всех требований и правил. В течение недели нагрузка на структуры, обеспечивающие голосование, была огромная, но всё это делалось для более комфортных и безопасных условий для граждан. Надо учитывать, что наш край огромный — удалённые посёлки, таёжные сёла, тундра. И, несмотря на все это, была предоставлена возможность каждому проголосовать и выразить своё мнение.

Более 15 тысяч наблюдателей, работавших в крае на участках, не выявили серьёзных замечаний по ходу голосования. Это свидетельствует о высоком качестве работы краевого избиркома и участковых комиссий.

Край выглядит на фоне России достойно: 59% явка; поправки, о важности которых говорили все предыдущие месяцы, одобрили более 70% жителей края. Такие итоги — показатель вовлечённости граждан в сам процесс, в его публичное обсуждение и многочисленные дискуссии.

Голосование предоставило возможность сказать да тем позитивным преобразованиям, которые будут проводиться с обновленным Основным Законом. Решения приняты, предстоит большая работа по приведению федерального и регионального законодательства в соответствие с волеизъявлением граждан. На их основе государство укрепит свою социальную сущность и продолжит поступательное развитие.

Поправки в Конституцию можно назвать народными. Они касаются каждого человека в отдельности и судьбы нашего государства в целом. В их обсуждении активно участвовали граждане России, в комиссии по разработкам поправок принимали участие и представители нашего края.

Особо хочу сказать о своём округе — северных территориях, которые вновь продемонстрировали высокий стандарт, в основе которого — социальная ответственность, гражданское самосознание, абсолютная прозрачность и открытость голосования. Норильск не подвёл — явка составила 80%, поправки к Конституции одобрили 83% норильчан, что не может меня не радовать. Своим землякам за это хочу сказать особое спасибо. Таймыр также одобрил поправки большинством голосов — более 66% и свыше 85% в двух округах. Это говорит о высоком уровне гражданской активности северян, о чёткой организации процесса голосования.

Хочу выразить благодарность всем тем, кто пришёл на избирательные участки, и тем, кто организовывал голосование! Проделана большая работа, но впереди ещё много задач, которые ставит перед нами время».