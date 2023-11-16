Дни Сибирского федерального округа на выставке-форуме «Россия»

В эти дни состоятся мероприятия с участием полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева. В рамках культурной программы пройдёт концерт творческих коллективов сибирских регионов, где впервые представят песню «Сибирь здесь». Деловая часть будет включать обсуждение приоритетных вопросов социально-экономического развития округа.

Стенды СФО представлены на выставке в единой стилистике «Сибирь здесь», символизирующей могучие сибирские реки и озёра, чистый воздух и природную красоту. Экспозиция позволяет гостям узнать о развитии промышленности, науки и социальной сферы округа, ближе ознакомиться с природными особенностями территорий, культурой и традициями сибирских народов.

18 ноября в рамках Дней Красноярского края на выставке пройдёт презентация достижений региона и перспективных инвестиционных проектов. Также в этот день для гостей международной выставки состоятся дискуссионные площадки, мастер-классы и лекции, а на главной сцене выставки-форума пройдёт праздничный концерт с выступлениями творческих коллективов края.