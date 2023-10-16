До 1 декабря представители коренных малочисленных народов Севера могут подать заявление на получение соцподдержки

Так, студенты из числа коренных малочисленных народов, которые обучаются за пределами Таймыра, могут оформить выплату дополнительной стипендии в размере 1500 рублей в месяц.

Студенты из семей, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, обучающиеся очно на платной основе за пределами Таймыра, могут оформить помощь в частичной оплате обучения до 25 тысяч рублей в год (к возмещению принимаются документы за второй семестр за 2022/23 учебный год).

Подать на оплату обучения могут и специалисты в области традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального образования.

1 января будет возобновлён приём заявлений и документов на получение компенсации расходов на оплату проезда к месту учёбы и обратно за 2023/24 учебный год. Заявочная кампания продлится до 1 сентября следующего года. К возмещению принимаются документы, подтверждающие проезд и оплату проезда от места жительства до места обучения и обратно в пределах территории Российской Федерации за период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года.

Консультацию по вопросам, связанным с начислением, выплатой, оформлением компенсационных выплат и мер социальной поддержки в области образования, можно получить по телефонам: (39191) 2-86-97, 2-86-92, 2-86-93, или обратившись по адресу: Дудинка, ул. Советская, 35, каб. 206 (отдел по региональным выплатам).