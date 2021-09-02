До 1 октября федеральным льготникам необходимо определиться со способом получения набора социальных услуг на 2022 год

Помощь льготники могут получить как в денежном эквиваленте, так и натуральном. Причём деньги можно получить как вместо всего набора, так и его части. Стоит отметить, что заявление могут подать те, у кого право на набора социальных услуг (НСУ) возникло впервые, а также те, кто со следующего года решил изменить форму получения набора соцуслуг.

Пенсионный фонд России обращается к гражданам с просьбой взвешенно подходить к выбору формы получения НСУ. Многие федеральные льготники сталкиваются с проблемой, когда выбирают денежное возмещение, а в следующем году им вдруг потребовалось дорогостоящее лечение. В этом случае вернуться к получению медикаментов и полного набора социальных услуг возможно будет только со следующего года, подав до 1 октября соответствующее заявление.

На сегодняшний день стоимость набора социальных услуг составляет 1211 руб. 66 коп. в месяц, в том числе:

- обеспечение необходимыми медикаментами - 933 руб. 25 коп.;

- предоставление путёвки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний - 144 руб. 37 коп.;

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно - 134 руб. 04 коп.

Заявление о способе получения НСУ можно подать в клиентской службе ПФР по месту жительства, в МФЦ, а также без посещения ПФР, отправив электронное заявление через «Личный кабинет».

Кроме того, в «Личном кабинете» можно заказать справку (выписку) о праве на получение набора социальных услуг, подать электронное заявление о предоставлении НСУ, об отказе от НСУ (как полностью, так и частично), о возобновлении НСУ и об отзыве ранее поданных заявлений.