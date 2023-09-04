До 1 октября федеральным льготникам необходимо определиться со способом получения набора социальных услуг на 2024 год

В набор НСУ входит:

– обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по рецептам, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;

– предоставление путёвки на санаторно-курортное лечение;

– бесплатный проезд на пригородном ж/д транспорте, а также на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно.

В Социальном фонде России отметили, что социальные услуги можно получать в натуральной форме или в денежном эквиваленте. Выбрать деньги можно как вместо всего набора, так и вместо одной из его частей.

Кроме того, если гражданин хочет получать НСУ в денежной форме, но ранее не подавал соответствующего заявления, то ему необходимо это сделать. Более того, если получатель НСУ решил возобновить предоставление услуг в натуральной форме в 2024 году, но при этом ранее подавал заявление об отказе от набора соцуслуг или его части, ему также необходимо подать заявление повторно.

Подать заявление можно в электронном виде через личный кабинет на сайте СФР либо на «Госуслугах», в клиентских службах СФР или в МФЦ. Если отправить заявление по почте — подпись заявителя должна быть заверена нотариусом.