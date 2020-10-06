До конца года пенсии переведут на карты «МИР»
До конца года пенсии переведут на карты «МИР»
По решению Банка России до конца года продлён срок перевода пенсионеров на карты национальной платёжной системы «МИР».
В январе 2021 года Пенсионный фонд будет перечислять денежные средства в банки по установленному графику. Держателям карт платёжных систем VISA, Maestroи других потребуется обратиться в банк, так как если гражданин хочет получать выплаты именно на пластиковую карту, то ему необходимо будет перейти на карту «МИР».
В случае если на момент перечисления у клиента не будет карты национальной платёжной системы, тогда банк сделает всё возможное, чтобы гражданин получил средства. Например, направит начисление на счёт, не привязанный карте, или на временный счёт и другое.
Просим обратить внимание, что данные требования касаются только тех пенсионеров, кто получает пенсию и социальные выплаты на карты других платёжных систем. Если гражданин получал средства по вкладу (сберкнижку) или доставляли почтой, то с января 2021 для него ничего не меняется.
Напомним, что у некоторых банков при замене карты номер счёта не меняется, тогда подавать заявление в Пенсионный фонд заново не требуется.
Если же открывается новый счёт, необходимо сообщить об этом в Пенсионный фонд. Подать соответствующее заявление можно лично в территориальном управлении ПФР или МФЦ, а также онлайн – через Единый портал госуслуг либо Личный кабинет на сайте ПФР.
Более подробную информацию получатели выплат могут узнать в колл-центре кредитного учреждения или при личном посещении банковского офиса.