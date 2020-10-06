До конца года пенсии переведут на карты «МИР»

В январе 2021 года Пенсионный фонд будет перечислять денежные средства в банки по установленному графику. Держателям карт платёжных систем VISA, Maestroи других потребуется обратиться в банк, так как если гражданин хочет получать выплаты именно на пластиковую карту, то ему необходимо будет перейти на карту «МИР».

В случае если на момент перечисления у клиента не будет карты национальной платёжной системы, тогда банк сделает всё возможное, чтобы гражданин получил средства. Например, направит начисление на счёт, не привязанный карте, или на временный счёт и другое.

Просим обратить внимание, что данные требования касаются только тех пенсионеров, кто получает пенсию и социальные выплаты на карты других платёжных систем. Если гражданин получал средства по вкладу (сберкнижку) или доставляли почтой, то с января 2021 для него ничего не меняется.

Напомним, что у некоторых банков при замене карты номер счёта не меняется, тогда подавать заявление в Пенсионный фонд заново не требуется.

Если же открывается новый счёт, необходимо сообщить об этом в Пенсионный фонд. Подать соответствующее заявление можно лично в территориальном управлении ПФР или МФЦ, а также онлайн – через Единый портал госуслуг либо Личный кабинет на сайте ПФР.

Более подробную информацию получатели выплат могут узнать в колл-центре кредитного учреждения или при личном посещении банковского офиса.