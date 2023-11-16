До конца года увеличено количество отдельных диагностических исследований по ОМС для жителей края

На заседании правительства Красноярского края внесены изменения в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Красноярском крае на 2023 год. Изменения внесены в нормативы объёма оказания медицинской помощи в части проведения отдельных диагностических исследований.

Увеличение коснулось таких видов, как магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, ультразвуковые исследования сердечно-сосудистой системы и биопсии.

Внесённые изменения позволят повысить доступность исследований для пациентов, получающих медицинскую помощь в амбулаторном звене.