До конца года увеличено количество отдельных диагностических исследований по ОМС для жителей края
До конца года увеличено количество отдельных диагностических исследований по ОМС для жителей края
На заседании правительства Красноярского края внесены изменения в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Красноярском крае на 2023 год. Изменения внесены в нормативы объёма оказания медицинской помощи в части проведения отдельных диагностических исследований.
Увеличение коснулось таких видов, как магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, ультразвуковые исследования сердечно-сосудистой системы и биопсии.
Внесённые изменения позволят повысить доступность исследований для пациентов, получающих медицинскую помощь в амбулаторном звене.