До конца года в Норильске планируется отремонтировать 102 муниципальные квартиры

Квартиры предназначены для заселения приглашённых специалистов; переселения граждан из аварийного жилья (в частности, из девяти гостинок, пять из которых расположены в Кайеркане и ещё по две — в Талнахе и Центральном районе), где суммарно проживают свыше 1000 человек; предоставления очередникам на условиях соцнайма; а также для проживания детей-сирот.

Как рассказал Сергей Гарбарук, директор УЖКХ, в перечень ремонтных работ нередко входит демонтаж перегородок, пола и всегда — установка пластиковых стеклопакетов и монтаж новой сантехники:

– Стоимость таких работ доходит до миллиона рублей, если мы говорим, например, о двухкомнатной квартире. Гарантийный послеремонтный срок составляет два года, а если жильё передаётся детям-сиротам, то три года. Выявленные за этот период недочёты подрядчик должен устранить за свой счёт, жильцам достаточно обратиться по этому поводу в УЖКХ или в жилфонд администрации города. В данном случае мы работаем по принципу одного окна.

Сергей Гарбарук уточнил, что на ремонт одной квартиры в среднем уходит от трёх до шести месяцев. До конца этого года подрядчики должны успеть обновить 102 квартиры. В УЖКХ отмечают, что сейчас наблюдается некоторое отставание от графика производства работ, но уверены, что строители нагонят сроки: исполнителей достаточно, работой заняты пять компаний.

Кирилл Демидов, начальник управления жилищного фонда администрации Норильска, добавил, что в ходе приёмки квартир, которую ведут специалисты жилфонда и УЖКХ, оценивается общее состояние жилья — эстетический вид, работа механизмов и устройств:

– Мы проверяем, исправна ли фурнитура, правильно ли подключена сантехника, хорошо ли открываются двери и окна. Если фиксируются замечания, недочёты устраняются подрядчиком. Обычно замечания незначительные, но, если недостатки оказываются серьёзными, квартира не принимается и подрядчик не получает деньги до устранения проблем. После подписания акта приёмки работ квартира поступает на распределение.

Уже сегодня специалисты заняты размещением на электронной площадке контракта для выбора подрядчиков, которым предстоит ремонтировать муниципальные квартиры в будущем году. Исполнителей определят в феврале. При этом в УЖКХ отмечают: если раньше в результате конкуренции стоимость контрактов снижалась на 40%, то сегодня цены на стройматериалы и услуги выросли, а желающих заняться ремонтом стало меньше. И всё же интерес у участников сохраняется, хоть он и ниже обычного уровня. Городской бюджет ещё верстается, но ожидается, что в 2024 году удастся обновить не менее 280 квартир. Их число ещё может вырасти, уточнить это можно будет после утверждения всех параметров городской казны.