До начала переписи населения - 2021 осталось 100 дней

Как сообщают в Росстате, первые итоги переписи будут известны уже в конце этого года. По мере обработки данных информация будет публиковаться на официальном сайте ведомства. Окончательные итоги будут подведены к концу 2022 года.

На сегодняшний день основные комплексные работы уже выполнены - утверждены формы переписных листов, изготовлены и переданы в регионы планшеты, с помощью которых будет проводиться перепись, организована работа переписных комиссий на всех уровнях, сформирован список желающих работать переписчиками, создана цифровая картоснова переписи.

Принять участие в переписи можно будет в любом удобном формате - самостоятельно на портале госуслуг, пройти опрос в МФЦ или на стационарных переписных участках. Также по домам будут ходить порядка 320 тысяч переписчиков с электронными планшетами.