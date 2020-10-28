До нового года получить субсидию на оплату услуг ЖКХ можно без заявления
До нового года получить субсидию на оплату услуг ЖКХ можно без заявления
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ, подписал постановление, согласно которому до конца года действует беззаявительный порядок предоставления субсидии на оплату услуг ЖКХ.
– Людям, у которых есть право на такую льготу, не нужно обращаться в органы социальной защиты, писать заявления и подтверждать свой доход. Субсидии будут пролонгированы автоматически, — заявил премьер-министр.
Данные меры приняты в целях предотвращения распространения COVID-19.
Напомним, что порядок автоматического предоставления субсидии действовал до октября, но в правительстве решили продлить меру до конца года.