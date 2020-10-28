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До нового года получить субсидию на оплату услуг ЖКХ можно без заявления

До нового года получить субсидию на оплату услуг ЖКХ можно без заявления

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До нового года получить субсидию на оплату услуг ЖКХ можно без заявления

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ, подписал постановление, согласно которому до конца года действует беззаявительный порядок предоставления субсидии на оплату услуг ЖКХ.

До нового года получить субсидию на оплату услуг ЖКХ можно без заявления

– Людям, у которых есть право на такую льготу, не нужно обращаться в органы социальной защиты, писать заявления и подтверждать свой доход. Субсидии будут пролонгированы автоматически, — заявил премьер-министр.

Данные меры приняты в целях предотвращения распространения COVID-19.

Напомним, что порядок автоматического предоставления субсидии действовал до октября, но в правительстве решили продлить меру до конца года.

28 октября в 14:05 2400
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