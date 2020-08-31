Добрая традиция

Особое внимание Дмитрий Свиридов уделил деткам из малообеспеченных и многодетных семей, ученикам сельских малокомплектных школ. Накануне Дня знаний все ученики получили в подарок яркие канцелярские наборы, которые так им необходимы.

Теплые поздравления получили первоклассники Норильской школы-интерната №2, детки из семей оленеводов, которые живут в дальних уголках Таймыра и учатся в Носковской школе-интернате, и ученики малокомплектной сельской школы в поселке Усть–Авам – всем доставлены полезные подарки.

Председатель Заксобрания края передал в библиотеки этих учебных заведений комплекты книг «Художественное наследие Сибири», которые раскрывают мир творчества великих сибирских художников.

Добрыми словами Дмитрий Свиридов поздравил школьников с началом нового учебного года: «Примите самые теплые поздравления с Днем знаний и началом нового учебного года! В этом году впервые прозвучит школьный звонок для 3000 первоклассников Норильска и Таймыра. Более полутора тысяч выпускников завершают обучение. Последний школьный год - время, когда нужно сделать первый самостоятельный осознанный выбор и определить свой профессиональный и жизненный путь. Замечательно, если он будет связан с родным городом и краем. Пусть в этом учебном году всех школьников ждут интересные открытия, радостные встречи, отличные учебные результаты!

После длительного дистанционного обучения и дети, и педагоги с нетерпением ждут возвращения в школьные классы. В новых условиях руководителям учебных заведений придется по-особому организовывать учебный процесс, оберегая здоровье ребят и учителей. Уверен, вы, уважаемые педагоги, сделаете все возможное, чтобы справиться с этими трудностями.

Пусть знания и навыки, полученные школьниками в новом учебном году, помогут им стать по-настоящему образованными людьми, достойными гражданами нашего Отечества. С праздником! С Днем знаний!»