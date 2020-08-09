Добраться до сути

– Леонид Владимирович, вы приехали в Норильск сразу после окончания Ленинградского горного института. Не страшно было отправляться на Север?

– Нет, я здесь был на преддипломной практике. Мне всё очень понравилось. Наверное, я человек романтического склада, и норильская атмосфера ассоциировалась у меня с рассказами Джека Лондона, его описание Севера очень похоже. Поэтому я совершенно не боялся.

– Тяга к изобретательству — это тоже часть романтической натуры?

– Пожалуй, в какой–то мере. Собственно, я не сразу стал изобретателем. К этому меня привели жизненный и производственный опыты. Начинал с рацпредложений. Ведь развитие производства обеспечивает именно внедрение новых идей и технических решений. А видение этих решений появляется в процессе твоего становления как специалиста.

– Помимо того, что вы главный металлург научно–технического управления, вы ещё и доцент кафедры металлургии и цветных металлов Норильского индустриального института. Как вам удаётся совмещать такие объёмные по своему содержанию и ответственные должности?

– Доцент — это просто должность, а вообще–то я преподаватель. Попробовать себя в этой ипостаси мне как–то предложил мой знакомый, который преподавал в институте. Я заинтересовался. И занимаюсь этим уже с 2016 года в свободное от работы время, как правило, по субботам. Приходится выкраивать время. Мне просто это нравится, вот и всё. Особенно общение с молодёжью. Именно они завтра придут на наше место, и моя задача — передать им свои опыт и знания.

– Как бы вы кратко сформулировали секрет профессионального мастерства?

– Важно, на самом деле, многое. Главным образом — твоя мотивация, желание стать хорошим специалистом. А также те люди, которые тебе встречаются на пути. У меня тоже были учителя и в институте, и на производстве, которые мне многое дали. То есть, процесс этот двухсторонний, зависит как от тебя лично, так и от твоего окружения. Всегда, в любом деле, за какое бы ни взялся, надо доходить до сути. Нельзя выполнять работу поверхностно, лишь бы, как бы, на скорую руку. Нужно понять суть проблемы и найти её решение. Вот что помогает тебе стать профессионалом.

– Вам повезло с наставниками?

– Да, и их немало было в моей жизни. На каждом участке, где мне довелось поработать. Я бы мог назвать своего первого учителя, дипломного руководителя, крупного учёного Лена Михайловича Шалыгина. Многое мне дал Сергей Петрович Старостин, заместитель начальника плавильного цеха № 2, где я начинал конверторщиком. Виктор Александрович Цыбизов, старший технолог плавильного цеха № 1, куда я перешёл главным инженером цеха. И многие–многие другие.

– Нынешние студенты сильно отличаются от молодых людей вашего времени?

– Поверьте мне, на самом деле вся молодёжь в любые времена одинакова. Где–то в пирамиде нашли папирусный свиток, в котором было написано, что молодёжь нынче не та — старших не уважает, ничем не интересуется. Так что на протяжении веков ничего не меняется. Изменились разве что подходы в обучении и вкусы. Но в своей сути каждый человек хочет состояться, чего–то добиться в жизни, найти личное счастье и осчастливить близких. В этом плане поколения мало чем отличаются друг от друга.

– Продолжаете ли вы сами учиться?

– Естественно, я постоянно совершенствуюсь. Прохожу курсы повышения квалификации, стараюсь принимать участие в научных конференциях. Это расширяет кругозор и даёт многое как специалисту. В компании «Норникель» очень мощная программа подготовки, которая охватывает в том числе и таких состоявшихся людей, как я. Мы продолжаем своё развитие, у каждого есть личный план подготовки.

– Вы побывали на Ниагарском водопаде, в древнейшей синагоге Африки Эль–Гриба, можно найти ваши фото с рыбалки и конных прогулок. Стараетесь искать что–то новое даже на отдыхе?

– Когда–то да, когда был моложе. Сейчас слишком много времени трачу на работу. Стараюсь выбираться хотя бы в спортзал, чтобы поддерживать форму. Путешествовать получается только в отпуске. В позапрошлом году мы за две недели проехали на арендованной машине практически все городки французского Прованса. Очень интересно. Я предпочитаю именно познавательный отдых.

– Путешествуете с семьёй?

– Да, с супругой Татьяной и детьми. Их у нас двое, сыну 24 года, дочери 32. Оба живут на материке. К слову, они не связали свою жизнь с металлургией. А с Татьяной мы вместе учились в институте, и она решилась поехать на Север вместе со мной. И все эти годы мы вместе.