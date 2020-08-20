"Россия - огромная страна, и понятное дело, добраться с запада на восток и обратно значительно дороже, чем посетить другую страну. Не каждому россиянину это по карману. Поэтому на законодательном уровне необходимо закрепить возможность, скажем, раз в год частично субсидировать перелёт каждого гражданина России внутри страны", - поделился Борис Пайкин.

Сейчас субсидированные билеты положены лицам в возрасте от 23 до 55 лет - для женщин и до 60 лет - для мужчин. Также инвалидам I группы и сопровождающим их лицам, детям-инвалидам всех групп и сопровождающим их лицам, инвалидам с детства II или III групп и многодетным семьям. Всего 138 направлений.

Нововведения помогут россиянам расширить свой кругозор. У многих появится возможность побывать там, где давно мечтали. Ведь наша страна очень большая.

Речь зашла и о расширение субсидирования для других видов транспорта.