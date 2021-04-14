Доброго здоровья!

У Алана серьёзное генетическое заболевание — спинальная мышечная атрофия. Благодаря настойчивости родителей и помощи северян мальчик стал участником специальной программы и теперь получает жизненно важные уколы спинразы. Но, помимо этого препарата, ему был необходим ещё и специальный тренажёр — вибрационная платформа «Галилео», которая заставляет мышцы работать и помогает их укрепить. Стоит такой тренажёр 400 тысяч рублей

- Паузы в процессе реабилитации нежелательны, поскольку они приводят если не к полному обнулению достигнутых результатов, то к довольно серьёзному откату назад, — поясняет Наталья Солодовник, председатель фонда «Территория добра». — Историю Алана рассказали в соцсетях, и откликнулись многие люди из разных уголков страны. Мы очень быстро собрали деньги на платформу, но остались ещё средства, тогда мы решили отправить на реабилитацию и Андрюшу. Пришли на помощь и волонтёры «Комбината добра», команда, ставшая победительницей экомарафона «ПонесЛось». Ребята получили денежное вознаграждение и коллегиально решили, что 240 тысяч рублей они передадут в фонд для его подопечных, которым нужна срочная помощь. Благодаря поддержке волонтёров и других норильчан была приобретена виброплатформа для Алана Габараева и оплачен курс реабилитации шестилетнему Андрюше Михайлову. Для мальчишек и их родителей эти деньги стали настоящим подарком. У Андрюши ДЦП, и недавно он вернулся после реабилитации в физкультурно-оздоровительном центре «Адели-Пенза».

Стоит добавить, что мальчики, как и другие подопечные фонда «Территория добра», получают помощь по программе «Наши дети», которая действует в нашем городе. Благодаря ей и участию неравнодушных граждан с начала этого года были отправлены на реабилитацию пять норильских детей.

Рамина Карабанова, ведущий специалист ЗФ «Норникеля», считает, что в наше время без поддержки людей никуда. И чем больше их будет, тем больше шансов у ребят со сложными заболеваниями своевременно получить необходимое лечение.

Оксана Габараева, мама Алана, от всей души поблагодарила всех, кто им помогал, и рассказала о том, как проходит лечение мальчика:

- Для нас это ещё один маленький шажок вперёд. Спинразой нас обеспечивает Красноярский край, а скоро мы будем получать помощь из Фонда поддержки детей с тяжёлыми, жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, «Круг добра», который в начале этого года был создан Президентом России Владимиром Путиным. Когда мы начали колоть спинразу, одна инъекция обходилась почти в восемь миллионов рублей, сейчас, возможно благодаря массовым закупкам, лекарство стоит порядка 5,5 миллионов рублей. Алану необходимо ставить по одному уколу спинразы каждые четыре месяца на протяжении всей жизни. Но мы стараемся не унывать, да и медицина не стоит на месте. Вдруг появится лекарство, которым смогут вылечить детей с этим заболеванием. Раньше у нас вообще не было шанса, а сейчас он появился, и теперь мы стараемся идти только вперёд. Занимаемся гидрореабилитацией в бассейне, ходим на массаж. Всё, что можно сделать в Норильске, мы делаем. Платформа поможет Алану укрепить мышцы ручек и ножек. Занятия на платформе активизируют обмен веществ, улучшают кровообращение и повышают эластичность мышц. Я надеюсь, что сыну станет лучше.

Сейчас благотворительный фонд «Территория добра» объявил сбор средств для девятилетней Милены Балобановой. У девочки сложная форма ДЦП, и ей нужен очередной курс реабилитации, который стоит 134 тысяч рублей, поэтому помощь норильчан будет не лишней.

Узнать больше о благотворительном фонде «Территория добра», его благополучателях и программах, по которым оказывается поддержка, можно на сайте https://t-dobra.ru/, а также по телефону 46-53-33.