МАУ ИЦ «Норильские новости»

Добросфера интересов

Добросфера интересов

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Добросфера интересов

Как говорится, всё зависит от восприятия. И потому неудивительно, что одно и то же событие — в данном случае строительство визит–центра на Ламе — видится кому–то делом благим, а кому–то — подсудным.

Заповедное озеро Лама «Добросфера» – купольный быстровозводимый объектВолонтёры не только визит–центр строили, но и очищали берег от мусораСоздание в Хатанге департамента Заповедников Таймыра – новая форма работы, её можно назвать экспериментальной

«На берегу заповедного озера волонтёры построили купольный домик «Добросфера». Визит–центр станет ключевой точкой для посещения гостями заповедника «Путоранский». Здесь туристы смогут узнать исчерпывающую информацию о плато Путорана, туристических маршрутах, заповедной системе и природе Таймыра в целом», — писали прошлым летом норильские СМИ.

«Добродом» построен незаконно? На каких основаниях на Ламе, в охранной зоне, возводят объект?» — вопрошают краевые журналисты сегодня.

«Что вообще происходит? Из–за чего сыр–бор?» — интересуются норильчане. И мы попробуем удовлетворить любопытство горожан, предоставив на страницах нашей газеты слово и обличителям, и строителям.

А вот они, претензии

«В Норильском городском суде в данный момент идёт разбирательство о незаконной стройке. В суд вышли прокуроры и краевой минлесхоз. Информационно–гостевой комплекс «Путораны», который стал называться «Добросфера», обрёл постоянную прописку не в бухте Урванцева (ориентир — база отдыха ЦАТК), а на противоположном берегу. Как говорится на сайте дирекции заповедников, решение принято в результате рекогносцировочной поездки сотрудников заповедников на место. То есть должны были построить в одном месте, построили в другом. Ситуация заинтересовала прокуроров.

– В министерство из прокуратуры Таймырского района поступило дело об административном правонарушении по факту самовольного занятия лесного участка, — рассказала Юлия Смоленкова, официальный представитель минлесхоза Красноярского края. — По результатам рассмотрения дела было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности, составлен иск. Сейчас дело на рассмотрении в Норильском городском суде.

В распоряжении редакции имеется документ с требованиями министерства. Минлесхоз настаивает, чтобы Объединенная дирекция заповедников в течение месяца с момента вступления в силу решения суда убрала с земель Российской Федерации <...> «Добросферу», палатку с логотипом «Заповедники Таймыра» <...>», — написано в одном из изданий. Там же опубликован и комментарий директора ФГБУ «Заповедники Таймыра» Константина Просекина. Но только, по мнению представителей учреждения, информация журналистами подана некорректно.

У нас всё окей

Официальная позиция федерального государственного бюджетного учреждения «Объединённая дирекция заповедников Таймыра» содержится в письме, присланном в «Заполярную Правду». Выдержки из этого документа мы и приведём:

«На основании задач, изложенных в Положении об охранной зоне заповедника «Путоранский», мы обязаны изучать влияние хозяйственной деятельности на природные комплексы и охраняемые объекты путём организации действующих стационаров и другими методами. В целях выполнения данной задачи был подготовлен проект и поддержан грантовой программой «Мир новых возможностей» визит–центр Заповедников Таймыра, посвящённый плато Путорана. Объект — для норильчан, гостей Норильска, детей Норильска. Как модельная площадка для мониторинга и исследований влияния антропогенной (рекреационной) нагрузки на природные комплексы в охранной зоне заповедника. Проект не закончен. Согласно договору, он реализуется до начала октября этого года.

«Добросфера» — купольный быстровозводимый объект, не являющийся капитальным строением. В прошлом году, до начала его сборки, была отведена земля КГБУ «Таймырское лесничество», проведено межевание, подан пакет документов на заключение на основе аукциона договора аренды земельного участка в научно– исследовательских целях. Эти исследования необходимы для обоснования и контроля предельно допустимой рекреационной нагрузки в целом на охранную зону Путоранского заповедника, для обоснованного расчёта предельно допустимых нагрузок. Кроме того, объект имеет социальную и просветительскую функцию.

По обращению «неравнодушных» граждан из числа бывших работников Заповедников Таймыра, прокуратурой Таймырского района совместно с Таймырским лесничеством была проведена проверка использования земельного участка, наложен административный штраф, поскольку земля ещё не передана в аренду, установлен срок на приведение разрешительных документов в порядок. Штраф оплачен. С июня 2020–го министерство лесного хозяйства Красноярского края неоднократно возвращало пакет документов в КГБУ «Таймырское лесничество», считая нецелесообразным проведение аукциона на аренду лесного участка в научно–исследовательских целях. Мотивируя это, прежде всего, имеющимися незаконными «постройками» на участке, обременениями со стороны норильской полиции и многочисленными жалобами со стороны наших бывших работников. При этом временные постройки с позиции Лесного кодекса РФ не являются препятствием для передачи в аренду земельного участка на основании аукциона. Со стороны полиции Норильска, Таймырского Долгано–Ненецкого района, прокуратуры обременений нет — такой вывод можно сделать на основании ответов на наши запросы.

Министерство лесного хозяйства Красноярского края обратилось в Норильский городской суд с требованием освободить данный земельный участок в охранной зоне заповедника «Путоранский». Решение по данному вопросу не вынесено.

Информация о том, что в Норильском городском суде идет разбирательство о незаконной стройке визит–центра, — ложь. С перечнем дел в производстве можно ознакомиться на официальном сайте суда.

Комментарий директора ФГБУ «Заповедники Таймыра» представлен журналистами с выдуманной преамбулой, чужими добавлениями...».

Мы решили не комментировать ни мнение акул пера, ни позицию сотрудников заповедников, дав возможность высказаться на страницах городской газеты и тем, и другим. И надеемся на то, что все выводы горожане сделают сами.

Вместе с WWF

А закончить наш материал о «делах заповедных» хочется позитивной информацией. Поэтому публикуем ещё и рассказ Константина Просекина о планах на это лето.

– При финансовой помощи Всемирного фонда дикой природы (WWF России) мы начинаем: подготовку проектирования полярных станций на острове Уединения в Карском море (это будет самый северный кордон) и в бухте М. Прончищевой; ремонт здания, где находится офис департамента «Таймырский» в Хатанге. Здесь будут визит–центр, гостевые номера, чтобы принимать научных сотрудников, а также лаборатории и т.д. Создание в Хатанге подразделения Заповедников Таймыра — это новая форма работы, её можно назвать экспериментальной.

Следующий наш пилотный проект — информационно–аналитическая система. Мы создадим мощную базу результатов мониторинга, где будут отражены все экологические данные по всем нашим пяти территориям, а это почти 12 миллионов гектаров — самая большая площадь особо охраняемых природных территорий России и мира! Этот вопрос особенно актуален, потому что сейчас к Арктике приковано внимание мировой общественности, и данные этого мониторинга будут иметь большое значение.

Есть и другие проекты, менее крупные, но не менее значимые. Например, создание наглядной информационной системы: щитов, билбордов, аншлагов и т. п. Их планируется разместить вдоль автодороги Алыкель–Норильск. Эти объекты помогут сформировать положительный имидж места у каждого приезжающего уже по пути к городу, где находится точка входа в самую крупную заповедную территорию России. Человек должен видеть все наши стороны жизни. Мы надеемся, что кроме WWF в изготовлении, размещении и содержании этих объектов нас поддержат и другие организации, в частности «Норникель». Мы хотим, чтобы все на Таймыре понимали, что живут рядом с уникальными природными комплексами.

Текст Николай Кондрашов
26 июня в 17:30 550
СитуацияКрупным планом
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