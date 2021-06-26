Добросфера интересов

«На берегу заповедного озера волонтёры построили купольный домик «Добросфера». Визит–центр станет ключевой точкой для посещения гостями заповедника «Путоранский». Здесь туристы смогут узнать исчерпывающую информацию о плато Путорана, туристических маршрутах, заповедной системе и природе Таймыра в целом», — писали прошлым летом норильские СМИ.

«Добродом» построен незаконно? На каких основаниях на Ламе, в охранной зоне, возводят объект?» — вопрошают краевые журналисты сегодня.

«Что вообще происходит? Из–за чего сыр–бор?» — интересуются норильчане. И мы попробуем удовлетворить любопытство горожан, предоставив на страницах нашей газеты слово и обличителям, и строителям.

А вот они, претензии

«В Норильском городском суде в данный момент идёт разбирательство о незаконной стройке. В суд вышли прокуроры и краевой минлесхоз. Информационно–гостевой комплекс «Путораны», который стал называться «Добросфера», обрёл постоянную прописку не в бухте Урванцева (ориентир — база отдыха ЦАТК), а на противоположном берегу. Как говорится на сайте дирекции заповедников, решение принято в результате рекогносцировочной поездки сотрудников заповедников на место. То есть должны были построить в одном месте, построили в другом. Ситуация заинтересовала прокуроров.

– В министерство из прокуратуры Таймырского района поступило дело об административном правонарушении по факту самовольного занятия лесного участка, — рассказала Юлия Смоленкова, официальный представитель минлесхоза Красноярского края. — По результатам рассмотрения дела было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности, составлен иск. Сейчас дело на рассмотрении в Норильском городском суде.

В распоряжении редакции имеется документ с требованиями министерства. Минлесхоз настаивает, чтобы Объединенная дирекция заповедников в течение месяца с момента вступления в силу решения суда убрала с земель Российской Федерации <...> «Добросферу», палатку с логотипом «Заповедники Таймыра» <...>», — написано в одном из изданий. Там же опубликован и комментарий директора ФГБУ «Заповедники Таймыра» Константина Просекина. Но только, по мнению представителей учреждения, информация журналистами подана некорректно.

У нас всё окей

Официальная позиция федерального государственного бюджетного учреждения «Объединённая дирекция заповедников Таймыра» содержится в письме, присланном в «Заполярную Правду». Выдержки из этого документа мы и приведём:

«На основании задач, изложенных в Положении об охранной зоне заповедника «Путоранский», мы обязаны изучать влияние хозяйственной деятельности на природные комплексы и охраняемые объекты путём организации действующих стационаров и другими методами. В целях выполнения данной задачи был подготовлен проект и поддержан грантовой программой «Мир новых возможностей» визит–центр Заповедников Таймыра, посвящённый плато Путорана. Объект — для норильчан, гостей Норильска, детей Норильска. Как модельная площадка для мониторинга и исследований влияния антропогенной (рекреационной) нагрузки на природные комплексы в охранной зоне заповедника. Проект не закончен. Согласно договору, он реализуется до начала октября этого года.

«Добросфера» — купольный быстровозводимый объект, не являющийся капитальным строением. В прошлом году, до начала его сборки, была отведена земля КГБУ «Таймырское лесничество», проведено межевание, подан пакет документов на заключение на основе аукциона договора аренды земельного участка в научно– исследовательских целях. Эти исследования необходимы для обоснования и контроля предельно допустимой рекреационной нагрузки в целом на охранную зону Путоранского заповедника, для обоснованного расчёта предельно допустимых нагрузок. Кроме того, объект имеет социальную и просветительскую функцию.

По обращению «неравнодушных» граждан из числа бывших работников Заповедников Таймыра, прокуратурой Таймырского района совместно с Таймырским лесничеством была проведена проверка использования земельного участка, наложен административный штраф, поскольку земля ещё не передана в аренду, установлен срок на приведение разрешительных документов в порядок. Штраф оплачен. С июня 2020–го министерство лесного хозяйства Красноярского края неоднократно возвращало пакет документов в КГБУ «Таймырское лесничество», считая нецелесообразным проведение аукциона на аренду лесного участка в научно–исследовательских целях. Мотивируя это, прежде всего, имеющимися незаконными «постройками» на участке, обременениями со стороны норильской полиции и многочисленными жалобами со стороны наших бывших работников. При этом временные постройки с позиции Лесного кодекса РФ не являются препятствием для передачи в аренду земельного участка на основании аукциона. Со стороны полиции Норильска, Таймырского Долгано–Ненецкого района, прокуратуры обременений нет — такой вывод можно сделать на основании ответов на наши запросы.

Министерство лесного хозяйства Красноярского края обратилось в Норильский городской суд с требованием освободить данный земельный участок в охранной зоне заповедника «Путоранский». Решение по данному вопросу не вынесено.

Информация о том, что в Норильском городском суде идет разбирательство о незаконной стройке визит–центра, — ложь. С перечнем дел в производстве можно ознакомиться на официальном сайте суда.

Комментарий директора ФГБУ «Заповедники Таймыра» представлен журналистами с выдуманной преамбулой, чужими добавлениями...».

Мы решили не комментировать ни мнение акул пера, ни позицию сотрудников заповедников, дав возможность высказаться на страницах городской газеты и тем, и другим. И надеемся на то, что все выводы горожане сделают сами.

Вместе с WWF

А закончить наш материал о «делах заповедных» хочется позитивной информацией. Поэтому публикуем ещё и рассказ Константина Просекина о планах на это лето.

– При финансовой помощи Всемирного фонда дикой природы (WWF России) мы начинаем: подготовку проектирования полярных станций на острове Уединения в Карском море (это будет самый северный кордон) и в бухте М. Прончищевой; ремонт здания, где находится офис департамента «Таймырский» в Хатанге. Здесь будут визит–центр, гостевые номера, чтобы принимать научных сотрудников, а также лаборатории и т.д. Создание в Хатанге подразделения Заповедников Таймыра — это новая форма работы, её можно назвать экспериментальной.

Следующий наш пилотный проект — информационно–аналитическая система. Мы создадим мощную базу результатов мониторинга, где будут отражены все экологические данные по всем нашим пяти территориям, а это почти 12 миллионов гектаров — самая большая площадь особо охраняемых природных территорий России и мира! Этот вопрос особенно актуален, потому что сейчас к Арктике приковано внимание мировой общественности, и данные этого мониторинга будут иметь большое значение.

Есть и другие проекты, менее крупные, но не менее значимые. Например, создание наглядной информационной системы: щитов, билбордов, аншлагов и т. п. Их планируется разместить вдоль автодороги Алыкель–Норильск. Эти объекты помогут сформировать положительный имидж места у каждого приезжающего уже по пути к городу, где находится точка входа в самую крупную заповедную территорию России. Человек должен видеть все наши стороны жизни. Мы надеемся, что кроме WWF в изготовлении, размещении и содержании этих объектов нас поддержат и другие организации, в частности «Норникель». Мы хотим, чтобы все на Таймыре понимали, что живут рядом с уникальными природными комплексами.