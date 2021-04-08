Добровольцы помогают восстановить квартиру после пожара ветерану Великой Отечественной войны

Новость о происшествии быстро разошлась по социальным сетям. Уже 6 апреля группа добровольцев приступила к устранению последствий пожара. Из квартиры вывезли мусор, стены очистили от гари и копоти. В скором времени заменят окна и пол, начнутся отделочные работы.

«Радует, что молодёжный волонтёрский штаб «Мы вместе» смог аккумулировать силы горожан и выстроить чёткий план действий в подобной ситуации. Чуть раньше с ремонтом квартиры после пожара мы помогли многодетной матери-одиночке, так что у всех волонтёров есть необходимый опыт в этом деле. Я же хочу поблагодарить всех неравнодушных норильчан, пришедших на помощь для того, чтобы мы могли как можно быстрее восстановить квартиру Валентины Константиновны», - рассказал член Молодёжного парламента Норильска Владислав Арзамасцев.