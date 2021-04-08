МАУ ИЦ «Норильские новости»

Добровольцы помогают восстановить квартиру после пожара ветерану Великой Отечественной войны

Добровольцы помогают восстановить квартиру после пожара ветерану Великой Отечественной войны

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Добровольцы помогают восстановить квартиру после пожара ветерану Великой Отечественной войны

Напомним, 3 апреля в квартире Валентины Виноградовой, ветерана Великой Отечественной войны, из-за неисправной электропроводки произошёл пожар.

Добровольцы помогают восстановить квартиру после пожара ветерану Великой Отечественной войныДобровольцы помогают восстановить квартиру после пожара ветерану Великой Отечественной войныДобровольцы помогают восстановить квартиру после пожара ветерану Великой Отечественной войныДобровольцы помогают восстановить квартиру после пожара ветерану Великой Отечественной войны

Новость о происшествии быстро разошлась по социальным сетям. Уже 6 апреля группа добровольцев приступила к устранению последствий пожара. Из квартиры вывезли мусор, стены очистили от гари и копоти. В скором времени заменят окна и пол, начнутся отделочные работы.

«Радует, что молодёжный волонтёрский штаб «Мы вместе» смог аккумулировать силы горожан и выстроить чёткий план действий в подобной ситуации. Чуть раньше с ремонтом квартиры после пожара мы помогли многодетной матери-одиночке, так что у всех волонтёров есть необходимый опыт в этом деле. Я же хочу поблагодарить всех неравнодушных норильчан, пришедших на помощь для того, чтобы мы могли как можно быстрее восстановить квартиру Валентины Константиновны», - рассказал член Молодёжного парламента Норильска Владислав Арзамасцев.

8 апреля в 12:03 560
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