Добрые люди

– Наталья Николаевна, ваша деятельность всегда была связана с помощью людям. С чего всё началось?

– С детства... В школе я часто слышала: «А тебе не всё равно?..» Нет, мне не всё равно, я всегда живо реагировала на то, что происходит вокруг. И в благотворительный фонд «Территория добра» я пришла работать потому, что не могу пройти мимо беды. Всегда была уверена: если есть возможность помочь, надо обязательно это сделать. А ещё очень важно собрать вокруг себя единомышленников, которые вместе с тобой «спасут звезду». Меня впечатлила история о том, как одна девушка, спасая морских звёзд, выброшенных волнами на берег, стала примером для других неравнодушных людей. И я это словосочетание использую всегда, когда хочу сказать, что нет ничего невозможного — надо только очень сильно захотеть сделать доброе дело и подтянуть к этому как можно больше человек. Но также я понимаю, что очень важно при этом взвешивать все за и против, стараться быть объективным, советоваться с экспертами, чтобы в благородном порыве не наломать дров.

– Кто вы по образованию?

– Педагог. Причём я училась в Харьковском педагогическом училище в то время, когда произошла авария на Чернобыльской АЭС. И нас, студентов, сняли с занятий и отправили на практику в лагеря отдыха, куда привозили детей из Припяти. Только спустя годы я поняла, насколько были заражены радиацией их вещи...

Наша задача была окружить ребят максимальной заботой. Помню, что у большинства из них были сильные носовые кровотечения — видимо, из–за облучения. И с тех пор я умею очень ловко оказывать первую помощь человеку, у которого кровь идёт носом.

А ещё дети очень скучали по своим родителям. И с одним из малышей, чтобы он не плакал, мы каждый вечер писали и отправляли письма маме, рассказывая, как прошёл день. Тогда я поняла, как важно уметь войти в положение другого, принять его боль как свою и сделать всё возможное, чтобы облегчить его страдания. И тогда же мне стал понятен смысл фразы «Чем больше отдаёшь, тем больше получаешь»: отдавая всю себя этим детям, я получала любовь и бесценный опыт. А ещё на всю жизнь запомнился вкус торта «Киевский», который в благодарность мне привезла мама мальчика.

– Легко ли быть общественником?

– Непросто. Представления об общественной деятельности более радужные, чем оказывается на самом деле. В Норильске желающих созидать — очень много. Но проблема — в неумении коммуницировать. Понять друг друга и действовать сообща большинству мешает то, что в общении превалируют эмоции, и не получается сначала услышать, а потом — ответить, зачастую всё наоборот.

И задача Общественной палаты Норильска не просто объединить людей, которым не всё равно, которые хотят сделать Норильск лучше, а наладить коммуникацию. В первую очередь — между всеми общественниками, чтобы определить системные задачи, которые можно было бы решить в сотрудничестве с органами местного самоуправления, исполнительной власти. Для того чтобы сократить дистанцию и создать площадку для диалога общественников и власти, нужно самим общественникам услышать друг друга, расставить приоритеты — поняв, решение каких вопросов сегодня важнее, разобраться, кто за что может отвечать.

Общественная палата должна давать возможность людям услышать компетентный ответ специалиста, ответственного за определённый фронт работы, и мы пытаемся сегодня выстроить мостик между общественниками и властью. Ведь наша задача не просто поговорить и резюмировать, что всё плохо, нам нужно определить, что и каким образом можно изменить к лучшему: критикуешь — предлагай. И Общественная палата в идеале — это связующее звено. Мы ищем сейчас пути взаимодействия — конечно, ошибаясь, но не сворачивая.

– Члены палаты, пытаясь улучшить жизнь в Норильске, частенько сталкиваются с негативом. Как вы это переживаете?

– Я прошла несколько стадий. Первая: я желала броситься в бой, на амбразуру, чтобы разобраться, доказать, исправить несправедливость. Вторая: меня захлестнула обида. Сейчас же ко мне пришло понимание того, почему люди нападают. Агрессия — это ведь неслучайно, она может быть ответной реакцией на равнодушие, грубость, некомпетентность и т. д. Если человек попытался решить проблему и, обходя инстанции, напитался при этом негативом, он начинает думать: тот, кто имеет определённые полномочия, принимает важные решения — он плохой. А ещё людям бывает очень важно просто выпустить пар. Понимая, что каждому человеку важно быть услышанным, что он так же, как и ты жаждет улучшений, начинаешь спокойно относиться к негативным высказываниям в свой адрес. Я — оптимист. Уверена, что проблемы начнут решаться, и оскорбления, критика ради критики сойдут на нет.

– Общественной деятельностью может заниматься любой?

– Большинству кажется, что да, главное — посильнее стукнуть кулаком по столу. Стереотип этот ещё с советских времён идёт. Но сегодня общественник — это человек думающий, с большим уважением относящийся к окружающим, который понимает, что основательно в проблемах может разобраться только специалист. Только тогда, когда у нас будут прислушиваться к мнению профессионалов, начнутся улучшения. Прокричать о недостатках, наверное, может любой, а вот найти пути решения проблемы в тесном сотрудничестве с экспертами и властью — этому учиться надо. Сегодня надо не просто поднять проблему, а попытаться понять, почему она вообще существует. У общественника должно быть сильно желание узнать как можно больше нового от людей, компетентных в определённой области — в снегоуборке, городском хозяйстве, медицине и т. д., только тогда может сложиться действительно реальная картина происходящего. И я очень благодарна специалистам, которые, несмотря на негатив в их адрес, посещают общественные обсуждения, отвечают на вопросы норильчан, пытаются услышать их и понять. И готовы рассматривать предложения горожан.

– Высказывалась ли на общественных обсуждениях идея, которую можно было бы воплотить в жизнь?

– Да. Например, норильчанка Татьяна Миронова предложила в день, когда в театре показывают премьеру, организовывать специальный автобусный маршрут из отдалённых районов, чтобы театралам было комфортнее добираться туда и обратно. Также она предложила студентов и школьников за хорошую учёбу поощрять билетами на спектакли, таким образом приобщая их к искусству. Мне эти задумки кажутся вполне жизнеспособными.

Хочу отметить, что, делясь с Общественной палатой своими мыслями по улучшению жизни в городе, важно не просто заявить о своём желании — хочу, чтобы было так, и точка, а нужно составить представление о том, как задумка может быть реализована. Не получится, топнув ногой, сразу же получить то, что хочется, нужно и самому приложить усилия, хотя бы накидав предполагаемый план действий, попытавшись понять, что конкретно нужно делать и, вообще, возможно ли осуществить задуманное, учитывая различные факторы. Любая мечта подразумевает последовательность действий, которые приведут к изменениям. У Общественной палаты, к сожалению, нет волшебной палочки, но есть возможность помочь установить контакт с властью, достучаться до инстанций.

– А у вас есть мечта?

– Да, я очень хочу, бывая на природе, не натыкаться на мусор. Думаю, многие норильчане мечтают о том же. И тут главное понять, что всё начинается с самого себя. Какие бы экологические площадки ни работали, какие бы мероприятия ни проходили, если ты сам не сделаешь ничего для того, чтобы тундра была чистой, если ты сам не уберёшь мусор хотя бы за собой, ничего не изменится. Необходимо понимать, что ты сам можешь сделать очень многое для улучшения жизни в городе, главное — не перекладывать свою личную ответственность на других.