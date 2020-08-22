Долгая история

«Да будет парк!»



Так провозгласили власти города в конце лета 2016 года, когда только появилась идея облагородить набережную озера Долгого. По проекту общая площадь преображения должна была составить больше двухсот квадратных метров. Она делилась на три части. В первую очередь большой пустырь на улице Комсомольской, между Домом торговли и Главпочтамтом, должен был превратиться в «Велопарк» с прокатом, кафе и прочими удобствами. Вторая очередь — это дополнение действующего «Комсомольского парка». Планировалось озеленить территорию рядом с храмом Святителя Луки, обустроить там прогулочные дорожки, возвести беседку — всё в лучших традициях русского деревянного зодчества. Третья очередь — «Октябрьский парк» — самая трудозатратная. Он должен был раскинуться недалеко от одноименной площади, для чего требовалось снести на улице 50 лет Октября два заброшенных долгостроя 90–х годов, которые жутко портили вид города. Отметим, этот пункт был выполнен. Кроме того, задумывалось перенести оттуда автодром, где обучаются вождению. А взамен там должны были появиться детские, волейбольные, баскетбольные площадки, скейтпарк, роллердром, уличные тренажеры. Проектом предусматривалось, что вся эта территория будет освещена, озеленена, украшена малыми архитектурными формами. Также планировалось установить там скамейки, биотуалеты. Предполагались торговые павильоны и точки общепита. Думали даже о пандусах для маломобильных групп населения.

По замыслу приглашенных разработчиков, а это одна из крупнейших проектных организаций Красноярского края — Государственный специализированный проектный институт, входящий в структуру «Росатом», — парки не должны были быть локальными. Все три участка соединялись пешеходными и велодорожками вдоль всего озера Долгое, а зимой превращались в отличную лыжную трассу. Кроме этого, на самом берегу хотели возродить лодочную станцию, пирс и даже пляж, несмотря на то, что озеро давно считается техническим и купаться в нём категорически запрещено.

Стоит отметить, что принять участие в разработке проекта предложили и норильчанам. На официальном сайте города даже провели анкетирование на тему: «Каким вы видите преображённую набережную Долгого?». Опрос длился три месяца. Финансировать этот масштабный проект на паритетных условиях договорились муниципалитет и градообразующее предприятие. На всё про всё отводилось три года. Но, как часто бывает, что–то пошло не так...

С историей надо считаться

Осенью 2016 года подрядчик начал обследовать территорию пустыря на улице Комсомольской. Там бурились скважины для инженерно–геологических изысканий и забора проб грунта. Весной 2017 года проектно–сметная документация была готова, и уже в июне приступили к работам. За лето планировали проложить коммуникации, провести освещение, сделать горизонтальную планировку, обустроить дорожки. Но когда приступили к выравниванию пустыря, выяснилось, что земля там «дышит»: грунт нестабилен и постоянно «гуляет», перепады во время весеннего таяния достигают порой полутора метров. Кроме того, как на любом заболоченном участке, имеются грунтовые воды, подмывающие площадку.

Проектировщики не учли одного. До середины восьмидесятых годов на этом месте находилось настоящее озеро, называлось оно Утиным. Но норильчане, живущие на улице Завенягина, почему–то нарекли его Щучкой. Возможно потому, что в водоёме водилась эта хищная рыба. Как вспоминают старожилы, они, будучи детьми, вылавливали там щук, и в желудках некоторых даже находили мышей. Во второй половине восьмидесятых озеро осушили и засыпали, чтобы на его месте возвести Юго–Западный общественный центр со стадионом на 15 тысяч мест, конным манежем, Главпочтамтом, Узлом связи, Домом быта, телецентром, спортивными залами и двухэтажными ресторанами с верандами. Часть задуманного была выполнена — почта, узел связи и телецентр заняли свои места. А пустырь вновь оказался неприкаянным из–за административных и финансовых проволочек.

Летом 2017 года осушенное озеро напомнило о себе. Тогда по всем городским мессенджерам разлетелись фотографии с тонущей в болотистой жиже тяжёлой техникой. Удалось только нагрести большой склон, который планировали использовать как велосипедную горку летом и спуск для сноубордистов зимой. Пришлось привлекать Заполярный филиал для завоза граншлака и других каменистых пород с карьеров, чтобы укрепить грунт. Площадку укрепили, зимой даже открыли здесь снежный городок. Теперь это постоянное место празднования Нового года.

Третий не лишний

Работы по созданию парка возобновили в июне 2018 года. К этому времени он уже носил название парк «Озеро Долгое» — имя было выбрано путём голосования среди норильчан. Этот участок на улице Комсомольской планировали обустроить ко Дню города. В сроки уложились. В парке успели организовать прогулочную зону, установить освещение, детскую площадку, скамейки, урны, небольшие скульптуры. На месте предполагаемых газонов расстелили искусственное покрытие, рядом установили таблички с угрожающей надписью «На каблуках не ходить!». Вместо зелени появились искусственные ели.

В этом же году к проекту присоединилось созданное годом раньше Агентство развития Норильска. Новички сразу влились в работу и стали предлагать партнёрам — администрации города и «Норникелю» — новые идеи. Для начала было предложено не бояться нестабильного грунта и избавиться от искусственных покрытий, а эти участки засеять травой и высадить там деревья и кустарники. Вечно трескавшуюся тротуарную плитку заменить естественным ландшафтом, который можно гармонично вписать в оформление. В 2019 году в парке появились чаши для будущих фонтанов, вазоны, зимой — световые конструкции. Параллельно продолжили разработку большого проекта по благоустройству всего озера Долгого. Для этого пригласили ландшафтного дизайнера Диану Сабирову с командой LD Studio. Группа архитекторов представила свою концепцию, включающую: переход к озеру через объездную дорогу, променад над существующей теплотрассой, амфитеатр, зону барбекю, пляж, сцену, трибуны, ивовую рощу, прогулочные маршруты, лыжные и беговые трассы, пирс, парковку, зону отдыха с гамаками и костровищами из габионов, и даже световую надпись «Норильск» на горе Шмидта, по типу знаменитого знака Hollywood на Голливудских холмах.

Впрочем, осуществлять эти глобальные задумки будут поэтапно – и только после утверждения каждого на Градостроительном совете. Так, весной этого года Градсовет одобрил первый этап. Это продолжение работы в парке «Озеро Долгое».

Встретимся у фонтана

В ближайшее время в двух крайних установленных в парке чашах появятся небольшие фонтаны. Над двумя средними, где сейчас насыпана выкрашенная щепа, установят две перголы. Это деревянные навесы, часто используемые в ландшафтном дизайне, под которыми можно укрыться от дождя или палящего солнца. Обычно на них высаживают вьющиеся растения, которые и создают тень и защиту. На оставшихся участках, покрытых искусственным газоном, появятся спортивные тренажёры и зона Work out — тренировочная площадка с брусьями и турниками для уличной гимнастики. Агентством закуплено 16 видов тренажёров и один спортивный комплекс с гимнастическими кольцами, перекладинами для подтягивания и шведской стенкой. На установленных зимой световых конструкциях разместят новые точечные светильники для равномерного рассеянного освещения — споты. Также продолжается работа по озеленению парка: подсев семян многолетних трав, а до заморозков планируют высадить около 60 деревьев и 150 кустарников.

– Отмечу, что новые перголы на зиму убираться не будут. Мы специально подбирали всесезонные варианты, — рассказывает Богдан Самокоз, специалист направления «Развитие городской среды» Агентства развития Норильска. — Они достаточно устойчивы. Зимой мы их будем вписывать в концепцию снежного городка. Новые спортивные тренажеры и зону Work out в следующем году, скорее всего, перенесём на новую выровненную площадку, а на их месте высадим деревья и кустарники.

Договориться на берегу

Параллельно с текущими работами приглашённый подрядчик начал обследование соседнего пустыря и разработку проектной документации на его обустройство. Этой осенью компания «Новосспаский мост» планирует зачистить участок: вывезти оттуда металлоконструкции и выровнять там площадку. Этому поможет так и не понадобившаяся большая насыпь, сделанная ранее, — грунт используют для засыпки ям и устранения уклона. За зиму земля должна устояться, и следующим летом можно приступить к благоустройству территории. Впрочем, небольшой холм там всё же будет, но его соорудят из других материалов. Что касается перехода через дорогу и обустройства участка непосредственно у озера Долгое, то эта концепция ещё прорабатывается. Нужно пройти процедуру утверждения и согласования с администрацией города и «Норникелем». Так что работа ведётся в проектном режиме. Пожелаем, чтобы это была недолгая история.