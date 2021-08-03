МАУ ИЦ «Норильские новости»

Долой запретные травы!

Долой запретные травы!

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Долой запретные травы!

В Норильске стартовал второй этап межведомственной комплексной операции «Мак — 2021».

Долой запретные травы!

Главная цель мероприятия — предупреждение, выявление, пресечение, а также раскрытие преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков растительного происхождения. Во время операции правоохранители также будут ликвидировать незаконные посевы запрещённых наркосодержащих растений. В этом году «Мак — 2021» пройдёт в четыре этапа.

Сотрудники полиции обращаются к норильчанам с просьбой не оставаться равнодушными. Информацию о фактах незаконного оборота наркотических средств, выращивания наркосодержащих растений, а также о лицах, причастных к противоправной деятельности, можно сообщить по телефонам: 47-24-01, 34-02-02, 102.

Фото Владимир Макушкин
3 августа в 16:27 690
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