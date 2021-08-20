Должник из Норильска игнорировал требования судебных приставов до тех пор, пока на его имущество не наложили арест
Должник из Норильска игнорировал требования судебных приставов до тех пор, пока на его имущество не наложили арест
Предприниматель задолжал более пяти млн рублей.
В отношении должника судебные приставы составили семь исполнительных производств. За ним числились как административные штрафы, так и задолженность перед юридическими лицами. Однако он игнорировал все уведомления, поэтому приставы пошли на крайние меры и наложили арест на его имущество. А именно на грузовик стоимостью 2,5 млн рублей и погрузчик - 2,3 млн рублей.
Только после этого предприниматель приступил к выплате долгов. Он рассчитался со штрафами и выплатил почти 1,5 миллиона рублей долга юридическим лицам. В ближайшее время он обязуется погасить остаток долга, иначе его техника будет продана в счёт погашения задолженности.