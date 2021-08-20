Должник из Норильска игнорировал требования судебных приставов до тех пор, пока на его имущество не наложили арест

В отношении должника судебные приставы составили семь исполнительных производств. За ним числились как административные штрафы, так и задолженность перед юридическими лицами. Однако он игнорировал все уведомления, поэтому приставы пошли на крайние меры и наложили арест на его имущество. А именно на грузовик стоимостью 2,5 млн рублей и погрузчик - 2,3 млн рублей.

Только после этого предприниматель приступил к выплате долгов. Он рассчитался со штрафами и выплатил почти 1,5 миллиона рублей долга юридическим лицам. В ближайшее время он обязуется погасить остаток долга, иначе его техника будет продана в счёт погашения задолженности.