Узкое горлышко

Сезонности в работе судебных приставов–исполнителей не бывает, всё, что касается задолженности, отмечает Диана Одекова, цикличности не имеет. Люди залазят в долги, не исполняют свои родительские обязанности или нарушают законы круглогодично, без оглядки на температуру воздуха за окном или приближающийся отпуск.

А вот на второе как раз и стоит обратить внимание, ведь лето — сезон рейдовых мероприятий в аэропорту. Эта практика существует порядка восьми лет, когда судебные приставы при входе в накопитель устанавливают личности улетающих из города граждан и напоминают, за кем числится должок.

– На таких рейдах регулярно выявляется много должников, — подтверждает Диана Одекова. — Но мы замечаем, что с начала проведения таких проверок граждане, приобретая билеты, стали самостоятельно обращаться в службу судебных приставов, чтобы проверить, наложены ли на них какие–либо ограничения и не упустили ли они какие–нибудь платежи. Сейчас многие понимают, что они прикреплены к норильскому отделу судебных приставов, и, когда ты находишься на другой территории и сталкиваешься с долговыми вопросами, приходится разрешать их в спешном порядке, причём в телефонном режиме или по переписке. Поэтому мы регулярно напоминаем, если вы планируете выехать из Норильска, даже для передвижения в пределах России, лишний раз проверьте свои дела и разрешите их до отпуска.

Впрочем, в последнее время норильскому межрайонному отделу судебных приставов подбрасывает работы так называемый трудовой десант. Норильск переживает настоящий строительный бум — «Норникель» запустил большие инвестиционные проекты, начались работы по реализации комплексного плана развития города до 2035 года. Для этого на территорию в большом количестве прибывают сотрудники подрядных организаций, некоторые из них даже за небольшой промежуток времени успевают оставить в Норильске свой след в виде судебного исполнения.

– Граждане прибывают сюда временно, но есть те, кто умудряются за несколько месяцев накопить долговые обязательства или допустить административные нарушения, — говорит старший судебный пристав Норильска. — С прибытием на территорию трудового десанта работы у нас прибавилось. Затрудняет её и то, что эти люди указывают своим местом проживания норильские адреса, где находились, приехав сюда, и исполнительные документы поступают к нам. Мы устанавливаем, что работник к нашему городу имел лишь временное отношение, тем не менее начинается розыск по всей стране. Но, я отмечу, рано или поздно все личности устанавливаются и судебные решения исполняются.

Категорий исполнительных документов, поступающих в работу норильским приставам, много — это взыскание штрафов в пользу ГИБДД, ущербы за преступления, налоговые платежи, кредитные обязательства, средства, взыскиваемые в небюджетные фонды и бюджет города. В Норильске одной из самых распространённых групп исполнительных документов остаются взыскания в пользу организаций сферы жилищно–коммунальных услуг.

Но есть категория, которая всегда в приоритете. Взыскание алиментных платежей уже несколько лет стоят на контроле руководителей как Федеральной службы судебных приставов, так и Главного управления ФССП по Красноярскому краю.

Дети прежде всего

Согласно российскому законодательству обеспечивать ребёнка должны оба родителя, при этом не имеет значения, находятся ли они в разводе или вовсе не заключали брак, проживают вместе или раздельно. Договориться о сумме и периодичности выплат граждане могут добровольно, если это не получается, средства на обеспечение несовершеннолетних взыскиваются с родителей принудительно в судебном порядке.

– Взыскание алиментных платежей на несовершеннолетних детей возможно как по решению суда, так и по нотариальному соглашению, которые устанавливают размер, условия и порядок выплаты денежных средств, — рассказывает Диана Одекова. — При этом передача денег на содержание ребёнка в добровольном порядке при отсутствии нотариально удостоверенного соглашения не является препятствием для взыскания алиментов. Обратиться в суд с заявлением имеет право не только один из родителей ребёнка, но и опекун, приёмные родители, орган опеки и попечительства и другие. Истец должен самостоятельно решить, в какой именно суд он будет подавать заявление. Это может быть орган правосудия по месту его жительства или по месту жительства ответчика.

После того как один из родителей получает на руки судебный приказ или исполнительный лист по итогам решения суда, он может самостоятельно передать его в бухгалтерию организации, где работает должник. Работодатель обязан по исполнительному документу удерживать из его зарплаты алиментные выплаты и ежемесячно перечислять деньги получателю. В случае необходимости принудительного взыскания алиментов родитель предъявляет исполнительный документ в структурное подразделение судебных приставов по месту жительства должника.

– Алименты в пользу ребёнка могут быть взысканы независимо от трудоспособности его родителей, — продолжает Диана Одекова. — В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации размер алиментов устанавливает суд: на одного ребёнка — в размере одной четверти, двух детей — одной трети, трёх и более детей — половина заработка или иного дохода родителей. Однако размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учётом материального или семейного положения сторон и других обстоятельств. Если родитель, который обязан выплачивать алименты, имеет нерегулярный или меняющийся доход, суд вправе определить размер алиментов в твёрдой денежной сумме, при этом её размер определяется так, чтобы по возможности сохранить уровень обеспечения ребёнка. Стоит помнить, что требование о взыскании средств на содержание ребёнка может быть предъявлено в суд до достижения им 18 лет (в отдельных случаях — до приобретения им полной дееспособности). По заявлению взыскателя расчёт задолженности по алиментам производится судебным приставом–исполнителем в пределах трёх лет, предшествующих предъявлению исполнительного документа. В случае если исполнительный лист находился у судебных приставов, но удержание алиментов не производилось по вине лица, обязанного их выплачивать, взыскание производится за весь период накопленной задолженности. Если у алиментщика нет официального дохода и он уклоняется от оплаты, судебный пристав–исполнитель обращает взыскание на имущество должника, привлекает к административной и уголовной ответственности, ограничивает в специальном праве управления транспортными средствами. Если сумма долга по алиментам превышает 10 тысяч рублей, он может быть ограничен в праве выезда за пределы России.

С начала этого года судебными приставами вынесены постановления о временном ограничении должников по алиментам в праве выезда за пределы Российской Федерации в отношении более 40 человек. Трое ограничены в праве управления транспортными средствами. Но это, как говорится, ещё цветочки. С 2022 года перечень доходов, с которых могут взыскиваться алименты, значительно расширен.

– Виды денежных поступлений, с которых удерживаются алименты на несовершеннолетних детей, утверждён Постановлением правительства РФ № 1908 от 02.11.2021. Теперь они включают в себя: доходы физических лиц и предпринимателей на налог на профессиональную деятельность самозанятых; доходы от сдачи имущества в аренду и наём; дивиденды, купоны, дисконты по операциям с ценными бумагами, но за минусом расходов; проценты, начисленные по банковским счетам и вкладам; НДФЛ, возвращённый в порядке оформления вычетов, — перечисляет Диана Одекова. — С 10 января 2022 года административная и уголовная ответственность закреплена даже за частичную неуплату алиментов. По статье 5.35.1 КоАП РФ неуплата родителем полной суммы алиментов в течение двух и более месяцев со дня начала исполнительного производства может быть наказана обязательными работами до 150 часов, административным арестом до 15 суток, штрафом до 20 тысяч рублей, если лицо не может быть подвергнуто аресту или привлечено к обязательным работам.

Снять хомут

Чтобы получить освобождение от ответственности, должнику необходимо полностью оплатить сумму алиментного долга. За множественные нарушения сроков уплаты алиментов или уплату их в неполном объёме должника могут привлечь к уголовной ответственности, предусмотренной статьёй 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает исправительные или принудительные работы на срок до года, арест на срок до 3 месяцев, лишение свободы на срок до года.

При этом судебные приставы–исполнители регулярно напоминают: существует чёткий алгоритм, определённый федеральным законом, согласно которому при поступлении исполнительного документа сохраняется условие добровольности, когда в течение пяти дней можно разрешить все вопросы, не доводя до серьёзных ограничений.

Обратиться по вопросам защиты прав и интересов детей, взыскания алиментных платежей, уточнить данные о своём исполнительном производстве можно по единому номеру информационного обслуживания 8 (391) 222–02–44, телефонам территориальных отделов, которые указаны на официальном сайте ведомства в разделе «Контакты», а также в межрайонном отделе судебных приставов по городу Норильску по адресу: улица Лауреатов, 79а.