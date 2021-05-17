Дом на ул. Московской, 14, полностью расселён

На данный момент в квартирах из манёвренного фонда проживают 17 жителей аварийного дома, остальные успели приобрести новое жильё либо имели другую квартиру в собственности. Напомним, манёвренный фонд - это разновидность специализированного жилищного фонда, который в первую очередь необходим для предоставления в качестве временного жилья различным категориям граждан. Стоить отметить, что договор на проживание заключается максимум на два года.

- Сегодня мы переселили последнего жильца из второго подъезда. Всем норильчанам выплачена покупная цена, за исключением тех, кто проходил по судам. Споров с людьми у нас не было, просто у некоторых не были подготовлены в должном порядке документы. Из-за судебного процесса выплата средств затянулась. Однако сейчас осталось получить судебное решение, и все переселенцы получат денежные средства, - рассказала Марина Покровская, начальник управления жилищного фонда.

Пока неизвестно, удастся ли сохранить аварийное здание, или оно всё-таки пойдёт под снос. Всё зависит от заключения экспертов. Но два подъезда из трёх уже отключены от всех коммуникаций, а их двери будут заварены. Ради безопасности норильчан вокруг дома поставят ограждение.

Напомним, жилой дом по адресу ул. Московская, 14, был признан аварийным осенью прошлого года, на основании данных мерзлотного контроля и результатов замеров в температурных скважинах. В апреле нынешнего года глава Норильска Дмитрий Карасев принял решение о введении в отношении многоквартирного дома режима «чрезвычайная ситуация». Жильцов должны были расселить в ускоренном порядке, но из-за отсутствия некоторых переселенцев процесс несколько затянулся. Одного жильца так и не удалось найти. По словам Марины Покровской, его пытались отыскать абсолютно через все организации, но это не дало результатов. Поэтому жилое помещение пришлось изъять в судебном порядке.