МАУ ИЦ «Норильские новости»

Дом на ул. Московской, 14, полностью расселён

Дом на ул. Московской, 14, полностью расселён

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Дом на ул. Московской, 14, полностью расселён

Сегодня последнего жильца переселили в квартиру из манёвренного фонда.

Дом на ул. Московской, 14, полностью расселёнДом на ул. Московской, 14, полностью расселёнДом на ул. Московской, 14, полностью расселёнДом на ул. Московской, 14, полностью расселён

На данный момент в квартирах из манёвренного фонда проживают 17 жителей аварийного дома, остальные успели приобрести новое жильё либо имели другую квартиру в собственности. Напомним, манёвренный фонд - это разновидность специализированного жилищного фонда, который в первую очередь необходим для предоставления в качестве временного жилья различным категориям граждан. Стоить отметить, что договор на проживание заключается максимум на два года.

- Сегодня мы переселили последнего жильца из второго подъезда. Всем норильчанам выплачена покупная цена, за исключением тех, кто проходил по судам. Споров с людьми у нас не было, просто у некоторых не были подготовлены в должном порядке документы. Из-за судебного процесса выплата средств затянулась. Однако сейчас осталось получить судебное решение, и все переселенцы получат денежные средства, - рассказала Марина Покровская, начальник управления жилищного фонда.

Пока неизвестно, удастся ли сохранить аварийное здание, или оно всё-таки пойдёт под снос. Всё зависит от заключения экспертов. Но два подъезда из трёх уже отключены от всех коммуникаций, а их двери будут заварены. Ради безопасности норильчан вокруг дома поставят ограждение.

Напомним, жилой дом по адресу ул. Московская, 14, был признан аварийным осенью прошлого года, на основании данных мерзлотного контроля и результатов замеров в температурных скважинах. В апреле нынешнего года глава Норильска Дмитрий Карасев принял решение о введении в отношении многоквартирного дома режима «чрезвычайная ситуация». Жильцов должны были расселить в ускоренном порядке, но из-за отсутствия некоторых переселенцев процесс несколько затянулся. Одного жильца так и не удалось найти. По словам Марины Покровской, его пытались отыскать абсолютно через все организации, но это не дало результатов. Поэтому жилое помещение пришлось изъять в судебном порядке.

Текст Дарья Правдивцева
Фото Владимир Макушкин
17 мая в 12:04 400
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