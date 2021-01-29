Понятие «резиновая квартира» в наше время звучит всё чаще

Фиктивная регистрация — это постановка на учёт из корыстных побуждений, без намерения в дальнейшем проживать по указанному адресу. В большинстве случаев фиктивную регистрацию делают за определённое вознаграждение для того, чтобы устроиться на работу, оформить медицинский полис или какие–либо льготы. О фиктивности регистрации говорит отсутствие намерения собственника предоставлять квартиру для реального проживания. Обычно в жилище нет личных вещей зарегистрированного, а зачастую такие жильцы даже не представляют, где оно находится и как выглядит.

Сотрудники полиции узнают о «резиновых» квартирах благодаря работе отдела по вопросам миграции Норильского ОМВД. Наличие документов, подтверждающих родственные связи, позволяет отличить фиктивно прописанных жильцов от, например, многодетной или большой семьи, в которой, помимо супругов и их детей, проживают ещё бабушки, дедушки, дяди и тёти.

Ответственность за фиктивную регистрацию предусмотрена статьёй 322.2 УК РФ. Нарушителю грозит одна из следующих мер взыскания: штраф — от 100 до 500 тысяч рублей или в размере оклада или другого дохода за период в три года; принудительный труд на срок до трёх лет (на этот период нарушитель лишается права занимать некоторые должности и вести определённые виды деятельности). Также предусмотрено лишение свободы на три года. Решение о строгости наказания принимает суд.

Важно отметить, что нарушивший закон гражданин может быть освобождён от уголовной ответственности, если он своими действиями способствовал раскрытию преступления, и если в его поступках не был обнаружен иной состав преступления.

Елена Уткина поясняет, что для привлечения к уголовной ответственности достаточно факта оформления фиктивной прописки даже одного человека. Причём наказание грозит и тому, кто прописал, и тому, кого регистрируют в квартире.

За 2020 год в норильский городской суд было направлено 23 уголовных дела, в которых описано 65 преступлений, а количество фиктивно зарегистрированных граждан составило 96 человек.