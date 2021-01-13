МАУ ИЦ «Норильские новости»

Донорство крови в Норильске

Донорство крови в Норильске

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Донорство крови в Норильске

Новый порядок сдачи крови и её компонентов, введённый с 1 января, прокомментировал главный врач Красноярского краевого центра крови № 2 Алексей Пузовик.

Донорство крови в Норильске

- Норильчане в деле донорства проявляют активность. Так, в прошлом году кровь и её компоненты сдали порядка 2500 человек. Станет ли благодаря новому положению доноров больше, сказать пока сложно. Да и это для нас не так важно, в Норильске необходимое количество крови и её компонентов обеспечивают те доноры, которые есть.

Главное же, что новый порядок облегчает донору маршрут. Раньше желающий сдать кровь должен был предоставить нам кучу справок из различных медицинских учреждений, сейчас же законодательно закреплено, что «медицинское обследование донора проводится организациями службы крови». И это большой плюс для всех. Как на процесс донорства повлияют другие нововведения, время покажет, - сказал «Заполярной правде» Алексей Пузовик.

Текст Надежда Сидор
Фото Владимир Макушкин
13 января в 13:42 400
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