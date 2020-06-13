Дополнительные ёмкости для сбора и хранения нефтепродуктов доставят к месту ЧС в Норильске

12 июня было собрано 4119 кубометров топливно-водяной смеси, всего с начала работ собрано 21919 кубометров смеси. На промотвал ТЭЦ-3 вывезено 9578 тонн загрязнённого поверхностного грунта (всего 55714 тонн). Обработано сорбентом 3400 кв. м загрязнённой территории (всего 55700 кв. м). С целью обеспечения запаса ёмкостей для хранения собранных нефтепродуктов запланирована поставка 30 резервуаров общей вместимостью 7500 кубометров. К ликвидации ЧС привлечено 734 человек и 285 единицы техники.

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