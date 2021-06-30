Дополнительный пункт вакцинации в СРК «Арена» переходит на новый режим работы

С завтрашнего дня пункт вакцинации будет работать в будние дни с 13.00 до 19.00, в выходные - с 12.00 до 18.00. Напомним, что для вакцинации при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

Также в Норильске действует ещё четыре прививочных пункта:

- в Центральном районе: ул. Талнахская, 76, телефоны: 8-908-033-70-22, 34-40-80, 34-52-22; Солнечный пр., 7а, телефоны: 8-908-033-72-54, 46-57-44;

- в районе Талнах: ул. Маслова, 5, 7, телефоны: 400-600, 37-50-77;

- в районе Кайеркан: ул. Надеждинская, 11, телефоны: 31-50-77, 36-07-84.

На вакцинацию можно записаться любым удобным для вас способом - в личном кабинете портала «WEB-регистратура» или портала «Госуслуги» либо непосредственно в медучреждениях.