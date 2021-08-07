МАУ ИЦ «Норильские новости»

Дорог на свете много, железная — одна...

Дорог на свете много, железная — одна...

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Дорог на свете много, железная — одна...

Недавно железнодорожники отметили профессиональный праздник. И сегодня мы рассказываем об одном из ветеранов отрасли — Андрее Коростелёве, который посвятил свою жизнь труду на самой северной железной дороге.

Машинист железнодорожно–строительной техники Андрей КоростелёвВ кабине управления снегоочистеля «Ураган»С коллегами Анатолием Каадзе и Денисом Егорейченковым с наградами от главы города НорильскаС любимой женой Ларисой Сергеевной счастливы более четерти векаМороз под –40 оС бывалому охотнику не помеха

Накануне праздника 102 работника Предприятия технологического железнодорожного транспорта Заполярного филиала «Норникеля» получили награды. Среди отличившихся в юбилейный для предприятия год — машинист железнодорожной техники Андрей Коростелёв, отмеченный за свой труд благодарственным письмом главы города Норильска. В транспортной отрасли компании он трудится около четверти века. И очень этим гордится, ведь Норильская железная дорога не только самая северная, но и крупнейшая из ведомственных на просторах бывшего СССР. Андрей Петрович бывал в музее ПТЖТ, знаком с историей своего предприятия, без деятельности которого работа Норильского комбината была бы невозможна. 85 лет назад, после больших усилий и потерь, удалось достроить узкоколейку от Валька до Нулевого пикета протяжённостью в 14 км. Торжественное открытие состоялось 12 февраля 1936 года. Вскоре заработали курсы машинистов паровоза. А 25 февраля уже прибыл первый в истории Норильской железной дороги поезд с техническим грузом и продовольствием.

Встретившись с Андреем Коростелёвым на его рабочем месте на станции «Юбилейная», мы говорили и об истории нашей уникальной железнодорожной сети (сейчас её протяжённость — почти 370 километров), и о том, как работается здесь сегодня. Наш герой трудится в службе механизации, где отвечают за работу снегоочистительной техники. Как раз у въезда в цех на участке пути № 1 в день нашей встречи стоял после летней ревизии мощный снегоочиститель «Ураган». Высота этой махины, выпущенной в Тихорецке, — около шести метров. В конце 1930–х годов в Норильске было только три снегоочистителя, способных убирать сугробы до 1,5 метра высотой. А если заносы были выше, то приходилось их чистить вручную.

Андрей Коростелёв объясняет, что в Талнахе есть вторая площадка службы механизации, там стоит ВПР — машина, пробивающая путь, и путейская дрезина, а на третьей площадке, в районе Лебяжьего, — мотовозы. Его родной участок создали недалеко от «Надежды», рядом с базой импортного оборудования, около 30 лет назад, чтобы «можно было на этой площадке охватывать и Дудинку». Отсюда пути уходят на вытяжку — место, откуда можно выехать в Кайеркан или в сторону города. Рядом со стругом (снегоочиститель) на время замерли на путях платформы для перевозки контейнеров, а в думпкарах вывозят граншлак и песок.

Поначалу разговор у нас идёт в рамках ликбеза. О работе железнодорожников мы расспрашиваем, как первоклассники. Андрей Петрович показывает нам цех, где на путях технического осмотра (ПТО) снегоочистительную технику готовят к зиме, а потом приглашает в АБК, в помещение с непривычным для гостей названием «раскомандировка», где работники получают задания на смену. Из бытовой комнатки Андрей Петрович приносит чаёк, и мы расспрашиваем его о том, как судьба привела его в Норильск, на железную дорогу.

Сам Коростелёв из хутора Уютный, что под Ростовом–на–Дону. Он крестьянского рода, отец Пётр Алексеевич — шофёр, мама Лидия Терентьевна — трактористка, родила пятерых сыновей. Андрей отучился на каменщика, умел чинить и сельхозтехнику. После учебки его направили служить в Норильск, в ракетные войска, где он остался ещё на несколько лет на сверхсрочной службе. Это были лихие девянсотые, на родном хуторе работы не было, и бывший начальник участка Владимир Антипенко (они служили вместе) посоветовал попытать счастья на Норильской железной дороге. Коростелёв хорошо помнит свой первый рабочий день 1 июня 1997 года в качестве монтёра пути, это была сезонная работа. А через полгода его уже взяли в штат и отправили в Москву учиться на машиниста. И о таком повороте судьбы он никогда не жалел.

Дело их, конечно, нелёгкое, часто трудятся в непроглядную пургу. Зимой заходят на смену с 1 ноября и заканчивают сезон 31 мая. А летом, с 1 июня по 31 октября, работают по пятидневке. Сезонность обусловлена тем, что ведётся борьба со снегом, чтобы можно было беспрепятственно перевозить грузы. В основном работают на отечественном оборудовании, выпущенном в разные годы в Туле и Санкт–Петербурге. Есть и немецкая техника BEILHACK, верно прослужившая четверть века, сейчас она в цехе по ремонту подвижного состава (ЦРПС), который находится в Старом городе.

Зимой на их участке идёт круглосуточная работа, по два человека выходят в четыре смены, а в летнее время люди работают на перегонах под Дудинкой и Талнахом. Андрей уточняет:

– Вечером дрезина приезжает и ВПР встаёт, смажем–замажем — и дальше в бой. Лето у нас короткое, надо всё привести в порядок.

Он рассказывает о ветеранах: о своём непосредственном руководителе — механике Михаиле Присакаре, начальнике участка в Талнахе Олеге Безчаснюке. Сожалеет, что многих мастеров своего дела, с которыми начинал, уже нет. Добрым словом помянул машинистов Андрея Маланского, Геннадия Рыженкова, который говорил: «Андрюха, работать это одно, а понять машину, почувствовать — это важнее всего, когда поймешь — станешь машинистом». Андрей говорит, что на это ему понадобилось шесть непростых лет... Теперь он чувствует машину как живую, всегда к ней прислушивается. Машинист делится с нами:

– Техника у нас надёжная и специалисты хорошие. Всё отработано. И если что–то происходит, то виной всему человек — где–то не уследил. Поэтому всегда надо быть отдохнувшим. А самое сложное в работе — ждать, машинисту важно быть терпеливым.

Андрей Петрович говорит, что сейчас на их «Ураганах» с мощным передним плугом, раздвижными роторами, которыми выдувается снег с путей, работать гораздо легче, их предшественникам было труднее. Конечно, хотелось бы больше импортного оборудования. Однажды приезжали немцы, запускали свою технику, которая отлично себя зарекомендовала в Альпах. Немцы были в шоке от заполярной зимы, но норильчан похвалили: «Умеете работать!».

Сейчас с материка на смену ветеранам приезжает молодёжь с железнодорожным образованием, ребята стараются, а старики помогают, подсказывают. Квалификацию повышают в учкомбинате, где Андрей Коростелёв отучился и на слерсаря–ремонтника 5–го

разряда. На их участке всего около 10 человек, все — мужики крепкие. Достаточно посмотреть на самого Андрея — настоящий русский богатырь с его 186 см роста и огромными кулачищами. Признаётся, что так закручивает болты, что попробуй раскрути. Но уточняет, что он сильный только в мирных целях. Очень дорожит добрыми отношениями с товарищами. Уверен, что без дружбы в коллективе не может быть хорошей работы. Он желает всем работникам железной дороги, где взаимодействуют немало служб, уважения и взаимопонимания.

А праздники отмечать он любит в тундре. К охоте, рыбалке пристрастился ещё в детстве. Счастлив, что Север его принял, здесь он создал семью. Жена Лариса Сергеевна трудится поваром в системе школьного питания. Сын Анатолий — слесарь–механик в «Норильскникельремонте», а дочь Вероника — работник торговли. Он привозил детей на работу, когда они были маленькими, чтобы понимали, как папка трудится.

Андрей сожалеет, что мало поездил по стране. В отпуске любит прокатиться в пассажирском поезде. А однажды в командировке, когда получал путевую технику, неделю шёл на корабле из Архангельска Северным морским путем. Он, конечно, знает, что планируется провести в Норильск железную дорогу с материка. Размышляет, что хоть это и затратно, но всё же со временем такая магистраль решит многие проблемы северян.

У него есть заветная мечта — построить свой домик в родных краях, завести хозяйство. Но для осуществления задуманного надо ещё ударно потрудиться на любимой железной дороге.

Текст Ирина Даниленко
7 августа в 16:30 190
профиКрупным планом
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