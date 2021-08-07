Дорог на свете много, железная — одна...

Накануне праздника 102 работника Предприятия технологического железнодорожного транспорта Заполярного филиала «Норникеля» получили награды. Среди отличившихся в юбилейный для предприятия год — машинист железнодорожной техники Андрей Коростелёв, отмеченный за свой труд благодарственным письмом главы города Норильска. В транспортной отрасли компании он трудится около четверти века. И очень этим гордится, ведь Норильская железная дорога не только самая северная, но и крупнейшая из ведомственных на просторах бывшего СССР. Андрей Петрович бывал в музее ПТЖТ, знаком с историей своего предприятия, без деятельности которого работа Норильского комбината была бы невозможна. 85 лет назад, после больших усилий и потерь, удалось достроить узкоколейку от Валька до Нулевого пикета протяжённостью в 14 км. Торжественное открытие состоялось 12 февраля 1936 года. Вскоре заработали курсы машинистов паровоза. А 25 февраля уже прибыл первый в истории Норильской железной дороги поезд с техническим грузом и продовольствием.

Встретившись с Андреем Коростелёвым на его рабочем месте на станции «Юбилейная», мы говорили и об истории нашей уникальной железнодорожной сети (сейчас её протяжённость — почти 370 километров), и о том, как работается здесь сегодня. Наш герой трудится в службе механизации, где отвечают за работу снегоочистительной техники. Как раз у въезда в цех на участке пути № 1 в день нашей встречи стоял после летней ревизии мощный снегоочиститель «Ураган». Высота этой махины, выпущенной в Тихорецке, — около шести метров. В конце 1930–х годов в Норильске было только три снегоочистителя, способных убирать сугробы до 1,5 метра высотой. А если заносы были выше, то приходилось их чистить вручную.

Андрей Коростелёв объясняет, что в Талнахе есть вторая площадка службы механизации, там стоит ВПР — машина, пробивающая путь, и путейская дрезина, а на третьей площадке, в районе Лебяжьего, — мотовозы. Его родной участок создали недалеко от «Надежды», рядом с базой импортного оборудования, около 30 лет назад, чтобы «можно было на этой площадке охватывать и Дудинку». Отсюда пути уходят на вытяжку — место, откуда можно выехать в Кайеркан или в сторону города. Рядом со стругом (снегоочиститель) на время замерли на путях платформы для перевозки контейнеров, а в думпкарах вывозят граншлак и песок.

Поначалу разговор у нас идёт в рамках ликбеза. О работе железнодорожников мы расспрашиваем, как первоклассники. Андрей Петрович показывает нам цех, где на путях технического осмотра (ПТО) снегоочистительную технику готовят к зиме, а потом приглашает в АБК, в помещение с непривычным для гостей названием «раскомандировка», где работники получают задания на смену. Из бытовой комнатки Андрей Петрович приносит чаёк, и мы расспрашиваем его о том, как судьба привела его в Норильск, на железную дорогу.

Сам Коростелёв из хутора Уютный, что под Ростовом–на–Дону. Он крестьянского рода, отец Пётр Алексеевич — шофёр, мама Лидия Терентьевна — трактористка, родила пятерых сыновей. Андрей отучился на каменщика, умел чинить и сельхозтехнику. После учебки его направили служить в Норильск, в ракетные войска, где он остался ещё на несколько лет на сверхсрочной службе. Это были лихие девянсотые, на родном хуторе работы не было, и бывший начальник участка Владимир Антипенко (они служили вместе) посоветовал попытать счастья на Норильской железной дороге. Коростелёв хорошо помнит свой первый рабочий день 1 июня 1997 года в качестве монтёра пути, это была сезонная работа. А через полгода его уже взяли в штат и отправили в Москву учиться на машиниста. И о таком повороте судьбы он никогда не жалел.

Дело их, конечно, нелёгкое, часто трудятся в непроглядную пургу. Зимой заходят на смену с 1 ноября и заканчивают сезон 31 мая. А летом, с 1 июня по 31 октября, работают по пятидневке. Сезонность обусловлена тем, что ведётся борьба со снегом, чтобы можно было беспрепятственно перевозить грузы. В основном работают на отечественном оборудовании, выпущенном в разные годы в Туле и Санкт–Петербурге. Есть и немецкая техника BEILHACK, верно прослужившая четверть века, сейчас она в цехе по ремонту подвижного состава (ЦРПС), который находится в Старом городе.

Зимой на их участке идёт круглосуточная работа, по два человека выходят в четыре смены, а в летнее время люди работают на перегонах под Дудинкой и Талнахом. Андрей уточняет:

– Вечером дрезина приезжает и ВПР встаёт, смажем–замажем — и дальше в бой. Лето у нас короткое, надо всё привести в порядок.

Он рассказывает о ветеранах: о своём непосредственном руководителе — механике Михаиле Присакаре, начальнике участка в Талнахе Олеге Безчаснюке. Сожалеет, что многих мастеров своего дела, с которыми начинал, уже нет. Добрым словом помянул машинистов Андрея Маланского, Геннадия Рыженкова, который говорил: «Андрюха, работать это одно, а понять машину, почувствовать — это важнее всего, когда поймешь — станешь машинистом». Андрей говорит, что на это ему понадобилось шесть непростых лет... Теперь он чувствует машину как живую, всегда к ней прислушивается. Машинист делится с нами:

– Техника у нас надёжная и специалисты хорошие. Всё отработано. И если что–то происходит, то виной всему человек — где–то не уследил. Поэтому всегда надо быть отдохнувшим. А самое сложное в работе — ждать, машинисту важно быть терпеливым.

Андрей Петрович говорит, что сейчас на их «Ураганах» с мощным передним плугом, раздвижными роторами, которыми выдувается снег с путей, работать гораздо легче, их предшественникам было труднее. Конечно, хотелось бы больше импортного оборудования. Однажды приезжали немцы, запускали свою технику, которая отлично себя зарекомендовала в Альпах. Немцы были в шоке от заполярной зимы, но норильчан похвалили: «Умеете работать!».

Сейчас с материка на смену ветеранам приезжает молодёжь с железнодорожным образованием, ребята стараются, а старики помогают, подсказывают. Квалификацию повышают в учкомбинате, где Андрей Коростелёв отучился и на слерсаря–ремонтника 5–го

разряда. На их участке всего около 10 человек, все — мужики крепкие. Достаточно посмотреть на самого Андрея — настоящий русский богатырь с его 186 см роста и огромными кулачищами. Признаётся, что так закручивает болты, что попробуй раскрути. Но уточняет, что он сильный только в мирных целях. Очень дорожит добрыми отношениями с товарищами. Уверен, что без дружбы в коллективе не может быть хорошей работы. Он желает всем работникам железной дороги, где взаимодействуют немало служб, уважения и взаимопонимания.

А праздники отмечать он любит в тундре. К охоте, рыбалке пристрастился ещё в детстве. Счастлив, что Север его принял, здесь он создал семью. Жена Лариса Сергеевна трудится поваром в системе школьного питания. Сын Анатолий — слесарь–механик в «Норильскникельремонте», а дочь Вероника — работник торговли. Он привозил детей на работу, когда они были маленькими, чтобы понимали, как папка трудится.

Андрей сожалеет, что мало поездил по стране. В отпуске любит прокатиться в пассажирском поезде. А однажды в командировке, когда получал путевую технику, неделю шёл на корабле из Архангельска Северным морским путем. Он, конечно, знает, что планируется провести в Норильск железную дорогу с материка. Размышляет, что хоть это и затратно, но всё же со временем такая магистраль решит многие проблемы северян.

У него есть заветная мечта — построить свой домик в родных краях, завести хозяйство. Но для осуществления задуманного надо ещё ударно потрудиться на любимой железной дороге.