Дорога к дому

В прошлом году право воспитывать своих детей утратили 58 родителей (в отношении 62 детей). За этот год, по данным на 1 сентября, таких 25 человек.

Ещё надо доказать

Но это всё равно много. За каждой цифрой статистики — ребёнок, который хочет домой. Сегодня в городе 398 детей, по разным причинам оставшихся без попечения родителей. В Норильском детском доме находятся 55 детей, 37 из них — социальные сироты. А это значит, что у них есть родители, которые просто не готовы быть мамой и папой.

– Некоторые открыто говорят: зачем мне теперь что–то делать, если ребёнка забрали, государство его содержит и воспитывает. При этом они работают, зарабатывают, но им удобно так жить. Ведь дети могут с ними общаться во время своих посещений семьи опекунов, кроме того, родителям дозволяется навещать их в дет-доме. Так что плати алименты и живи спокойно, — сокрушается Наталья Уварова, исполняющий обязанности начальника отдела опеки и попечительства администрации Норильска.

Всё чаще родители, лишённые родительских прав, хотят вернуть своих детей. Один случай возврата по решению суда в этом году уже был, ещё одно дело сейчас на рассмотрении. Сотрудники отдела опеки и попечительства администрации Норильска очень надеются, что всё получится. Ещё двое родителей собирают пакет документов. А в день открытых дверей, который проходит ежегодно в рамках Всероссийского конкурса «Города для детей», в отдел обратились ещё три человека, готовых вернуть своих детей. Процесс этот небыстрый и крайне трудный, но сотрудники отдела готовы помогать одумавшимся мамам и папам.

Забрать ребёнка у родителей непросто, говорят специалисты. Один из немногих случаев, когда ребёнка изымают из семьи здесь и сейчас, — если он был оставлен родителем в опасности. Например, мама заперла малыша дома одного и ушла на пару суток. Такие случаи в Норильске бывали.

– Даже если уже запущен процесс лишения прав, который, кстати, предваряют постановка семьи на учёт и контроль ситуации сотрудниками отдела, социальными педагогами школ и так далее, но родитель одумался, готов измениться и докажет, что ему можно доверять, мы остановим процесс, — объясняют специалисты. — Тем более что вернуть ребёнка в семью в разы сложнее. Нужно доказать, что ты как родитель это заслуживаешь.

По словам Натальи Уваровой, цифра в три человека, желающих вернуть своих детей, кажется, небольшой. Но только не для самих ребят. Каждый из них, она особенно это подчёркивает, хочет домой.

– Несколько лет у нас тенденция «возврата» стремилась к нулю, но, к счастью, на протяжении последних четырёх лет ситуация изменилась в лучшую сторону — родители стали более сознательными. Хотя не все, — делятся сотрудники отдела опеки и попечительства. — Перед днём открытых дверей мы разослали 82 уведомления семьям, лишённым родительских прав, с 25 побеседовали, пытаясь подтолкнуть их к простой мысли: у вас есть ребёнок, он вас ждёт, подумайте о его возвращении.

Трудные семьи

Что становится стимулом к изменению образа жизни для нерадивых родителей? В отделе опеки считают, что тут может быть несколько причин: сам факт лишения прав, ведь многие уверены, что до этого не дойдёт; а ещё продолжающееся общение с сыном или дочерью, но теперь в стенах детдома, где каждый раз мама или папа сталкивается с вопросом ребёнка: почему он находится здесь?

Если суд принял решение о восстановлении семьи, она остаётся на учёте отдела опеки, сотрудники посещают её, получают информацию о ребёнке от специалистов всех служб системы профилактики. Если всё идёт хорошо и семье не требуется помощь, её отпускают в свободное плавание.

– Мы считаем, что снижение числа случаев лишения родительских прав связано с большой профилактической работой. Мы сотрудничаем с семьями, оказавшимися в трудной ситуации, помогаем консультативно. Можно обратиться и в центр семьи

«Норильский» за психологической поддержкой как взрослым, так и детям. Хотя в итоге всё зависит от родителя — насколько он готов и желает нести ответственность за детей, сотрудничать с нами. Стоит подумать ведь и о том, какой пример они подают своим детям. К сожалению, были у нас случаи повторного сиротства. Хочется, чтобы люди поняли: мы не призваны лишить их детей любой ценой. Мы — за сохранение семьи, но такой, в которой ребёнка любят и о нём заботятся, — говорят сотрудники отдела опеки и попечительства.

Не проходите мимо

Отдел опеки и попечительства получает немало звонков от норильчан, сообщающих о случаях оставления детей в опасности. Чаще всего звонят соседи или родственники «заблудших», которые не смогли повлиять на них сами:

– Если наш отдел видится вам последней инстанцией, звоните нам по телефону 43–72–04 в рабочее время. Вам ответит секретарь, она запишет данные, и наши специалисты всё проверят. Если же вы, скажем, ночью часто слышите из соседской квартиры детские крики или иной шум, из чего можно заключить, что там жестоко обращаются с детьми, обращайтесь в полицию, можно и анонимно. Сотрудники немедленно отправятся на вызов и оценят ситуацию.

Таким гостям всегда рады

В этот раз на дне открытых дверей были у нас и особенные гости. «Наши взрослые дети» — так мы их называем. Это уже выросшие ребята из числа детей–сирот, оставшиеся без попечения родителей, с которыми сотрудники отдела знакомы много лет.

– Они остаются нашими детьми и навещают нас не только по поводу, когда им нужна бытовая консультация, помощь в том или ином деле, — делятся сотрудники службы опеки и попечительства. — Порой они приходят просто так, поделиться своими успехами и достижениями. Это наши любимые встречи, и мы очень рады, что после такого трудного старта ребята смогли найти себя в жизни.