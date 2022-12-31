Глава города Дмитрий Карасев поздравил норильчан с наступающим 2023 годом

Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с наступающими праздниками!

Осталось совсем немного времени до того момента, когда нынешний год станет частью истории. Сейчас мы подводим итоги и строим планы на будущее. Уходящий год был непростым, тем не менее мы завершаем его с хорошим настроением.

В этом году для жителей распахнуло свои двери обновлённое здание Комплексного центра социального населения «Норильский», открылось новое пожарное депо в Оганере, в городе появились строительные краны, и уже в следующем году мы увидим первые этажи строящихся домов. Благодаря новым объектам архитектурно–художественного оформления Норильск засиял огнями ещё ярче, а тёплые остановки помогают горожанам в комфорте ожидать общественный транспорт.

Также в уходящем году произошло знаковое событие — присвоение Норильску почётного звания «Город трудовой доблести». Это огромная честь и радость для нашего родного города. Выражаю огромную благодарность за присвоенное звание президенту Владимиру Путину.

Я благодарен каждому, кто отдал свой голос в поддержку этого решения, благодарен, что нас поддерживал не только Красноярский край, но и вся страна. Теперь за норильчанами выбор места установки стелы, и я искренне надеюсь, что на сайте города вы поделитесь своими предложениями — ведь это даёт возможность стать причастным к будущему нашего города.

Наступающий 2023 год будет особенным — Норильску исполняется 70 лет! Торжественные мероприятия пройдут на протяжении всего юбилейного года во всех районах Большого Норильска.

Новый год — это праздник, который соединяет прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели. Мы — в ожидании ярких событий и добрых свершений. В новогоднюю ночь мы стараемся быть всегда вместе с близкими и дорогими нам людьми. Мы внимательны к родителям, охотно делим радость с друзьями, желаем счастья детям.

Пусть 2023 год принесёт в каждый дом, в каждую семью здоровье, любовь и счастье, подарит всем радость жизни, мир и благополучие, станет для нас счастливым временем новых идей, знаковых событий и добрых перемен. Пусть желания, загаданные в новогоднюю ночь, обязательно сбудутся и пусть всегда будет место для новой мечты!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска