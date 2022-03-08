Международный женский день. Поздравление от Людмилы Магомедовой

От всего сердца поздравляю вас с весенним праздником — Международным женским днём!

Этот чудесный праздник весны отмечается в России уже более ста лет и приобрел особое значение, поскольку является напоминанием того, что в нашей жизни есть истинная красота, заключённая в нежный женский образ. Многое в нашей жизни зависит от женского терпения, доброты, любви, стремления наполнить дом теплом и уютом. Поддержание и укрепление семейных отношений, постоянная забота о том, каким будет подрастающее поколение, а значит, и будущее России, — в этом огромная заслуга женщин!

В этот весенний праздник желаю вам здоровья, как можно больше счастливых дней, успехов во всех начинаниях и исполнения задуманного. Желаю счастья и гармонии вашим семьям, радости, неиссякаемого оптимизма и долгих лет жизни! С праздником 8 Марта!

С уважением,

Людмила Магомедова,

председатель комитета по развитию северных и арктических территорий и делам коренных малочисленных народов Законодательного собрания Красноярского края