Поздравление с Праздником Весны и Труда от Дмитрия Карасева

Дорогие норильчане, от всей души поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Меняются времена, уклад жизни, но первый день мая у российского народа неизменно связан с трудовой тематикой, бодрым настроением, желанием двигаться вперед и покорять новые вершины.

В Норильске май — это время, когда белые ночи сменяет полярный день. Когда город наполняется энергией, жители строят планы на предстоящий летний сезон, открывают для себя яркие перспективы.

Череда праздничных выходных дарит возможность провести время с близкими людьми, с пользой для себя и окружающих. Первомай соседствует с Днём Победы, и мы снова говорим о том, что Норильск в самой высокой степени достоин почётного звания города трудовой доблести.

Как и наши земляки, несколько десятилетий назад отдавшие силы для строительства города и комбината, трудившиеся во благо своего народа и Великой Победы, мы верим в то, что Норильск играет в жизни страны неоспоримо важную роль. Мы продолжаем трудиться и стремиться к развитию.

Пусть город преображается, пусть каждый норильчанин обретёт здесь свое призвание и уверенность в завтрашнем дне.

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска