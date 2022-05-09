Дмитрий Карасев поздравил норильчан с Днём Великой Победы

Дорогие норильчане!

В этом году мы отмечаем 77–ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Праздник–символ, праздник–гордость и бесспорный повод в очередной раз выразить глубокую признательность его героям.

Цена Победы исчисляется миллионами жизней, разрушенными городами и сёлами, годами страха и отчаяния советского народа, и мы не имеем права забывать эти события нашей истории. Благодаря мужеству бойцов Красной армии на передовой, стойкости и железной воле тружеников тыла наши соотечественники добились безоговорочной капитуляции врага 9 мая 1945 года.

Сегодня каждая российская семья вспоминает своих погибших родных и близких, ставших частью победоносной силы. Их слава продолжает громко звучать в гимнах Парада Победы, в названиях улиц, в георгиевских лентах, цветах у Вечного огня в разных уголках нашей большой страны.

Норильск в годы Великой Отечественной войны играл одну из важнейших ролей. Вклад горняков, металлургов, строителей города навсегда закрепил за ним славу территории мужественных и самоотверженных людей.

От имени норильчан я выражаю безмерную благодарность ветеранам, живущим среди нас, труженикам тыла, детям войны и всем тем, кому довелось пережить те страшные события. Желаю мирного неба, долголетия, любящих людей рядом.

Уверен, что, как и прежде, норильчане сильны в своем единстве. Мы — потомки победителей. С праздником!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска