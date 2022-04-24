24 апреля - Пасха. Поздравление от Дмитрия Карасева

Дорогие норильчане!

От всей души поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением — праздником святой Пасхи.

В этот день православные христиане единодушно возносят свои молитвы, прославляя веру и самопожертвование во имя мира и добра на Земле.

Как и наши предки, жившие более двух тысяч лет назад, мы чтим и поддерживаем духовные ценности, которые несет в себе праздник Пасхи. Они напоминают нам, как важно совершать добрые дела и поступки, заботиться о своих близких и обо всех, кто нуждается в нашей помощи, верить в лучшее и следовать святым заповедям.

В этот светлый день у нас есть прекрасная возможность выразить свою любовь и участие дорогим сердцу людям, провести праздник в кругу родных и близких. Искренне желаю вам, земляки, семейного благополучия и согласия, радости и спокойствия, высоких жизненных ориентиров. Пусть в каждом доме Норильска сегодня и всегда царят мир и гармония.

Христос воскрес!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска