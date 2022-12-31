Поздравление с наступающим с Новым годом от Николая Уткина

Дорогие норильчане!

От всего трудового коллектива Норильского дивизиона и от себя лично поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

В истории «Норникеля» 2022 год останется как время значимых решений и реализации важных проектов: ударными темпами идут строительство «Серной программы», уборка и благоустройство промышленных территорий, вышла на новый этап реновация Норильска.

Благодаря усилиям и профессионализму каждого компания и город уверенно смотрят в будущее. В наступающем году мы продолжим развивать и модернизировать производственные мощности, обустраивать Норильск. Наша общая задача — приложить все усилия, чтобы намеченные планы воплотились в жизнь!

Пусть новый, 2023 год подарит вам как можно больше счастливых мгновений, порадует добрыми событиями и успехами!

Отличного настроения и замечательного праздника! С наступающим Новым годом!

Николай Уткин,

старший вице–президент ПАО «ГМК «Норильский никель» — руководитель Норильского дивизиона, директор Заполярного филиала