МАУ ИЦ «Норильские новости»

Международный женский день. Поздравление от Дмитрия Свиридова

Международный женский день. Поздравление от Дмитрия Свиридова

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Международный женский день. Поздравление от Дмитрия Свиридова

Международный женский день. Поздравление от Дмитрия Свиридова

Примите самые тёплые и искренние поздравления с прекрасным праздником — 8 Марта!

Пусть каждый день приносит вам только радость и счастье, яркие впечатления и новые возможности! Желаю вам мира, добра, здоровья, благополучия, любви, красоты и исполнения всех ваших заветных желаний!

С уважением,

Дмитрий Свиридов,

заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края

8 марта в 09:49 450
Поздравления
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