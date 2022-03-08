Международный женский день. Поздравление от Дмитрия Свиридова
Международный женский день. Поздравление от Дмитрия Свиридова
Примите самые тёплые и искренние поздравления с прекрасным праздником — 8 Марта!
Пусть каждый день приносит вам только радость и счастье, яркие впечатления и новые возможности! Желаю вам мира, добра, здоровья, благополучия, любви, красоты и исполнения всех ваших заветных желаний!
С уважением,
Дмитрий Свиридов,
заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края