Международный женский день. Поздравление от Дмитрия Свиридова

Примите самые тёплые и искренние поздравления с прекрасным праздником — 8 Марта!

Пусть каждый день приносит вам только радость и счастье, яркие впечатления и новые возможности! Желаю вам мира, добра, здоровья, благополучия, любви, красоты и исполнения всех ваших заветных желаний!

С уважением,

Дмитрий Свиридов,

заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края