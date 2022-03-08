Международный женский день. Поздравление от Валерия Семенова

От всего сердца поздравляю вас с праздником весны и очарования — Международным женским днём!

Вы олицетворяете собой неизменные ценности: любовь, материнство, красоту и доброту, являясь хранительницами семейного очага, источником гармонии и оптимизма.

Наши успехи и победы невозможны без поддержки и мудрости любимых женщин. Вы дарите нам душевное тепло и заботу, поддерживая в трудную минуту добрым советом и чутким отношением!

Желаю вам, дорогие норильчанки, чтобы тёплые поздравления, искренние комплименты и трогательные признания звучали в ваш адрес как можно чаще!

Мира, тепла и душевного спокойствия вам и вашим семьям! С праздником!

Валерий Семенов,

сенатор Российской Федерации