Дорожные полицейские наградили победителей конкурса инсценированной песни «Зелёный свет»

Главная его цель — привлечение внимания учащихся к изучению и пропаганде правил дорожного движения.

В конкурсе приняли участие 34 школы города. Ребята представили видеоролики со своими музыкальными произведениями. При оценке творческих работ жюри обращало внимание на оригинальность замысла и исполнение, актуальность, сценическое мастерство. Важно было, чтобы видеоролики соответствовали заявленной теме.

Первого места удостоились команды: «Рыцари Северных дорог» (школа № 1); «Сигнал» (гимназия № 5); «Светофор» (школа № 6). На втором месте - команды «Светофорик» (школа № 40); «Северный патруль» (школа № 21); «Зелёный свет» (школа № 36); «Фара» (школа № 38). Третье место досталось командам: «Дорожный патруль» (школа № 41), «Перекрёсток» (школа № 28), «BMV» (школа № 16); «Сигнал» (школа № 17).