Дорожные полицейские Норильска совместно с росгвардейцами провели профилактический рейд на загородных автодорогах
Дорожные полицейские Норильска совместно с росгвардейцами провели профилактический рейд на загородных автодорогах
Особое внимание сотрудники ведомств обращали на водителей мото- и электротехники, а также на транспортные средства, светопропускание стёкол которых не соответствует требованиям Технического регламента о безопасности колёсных транспортных средств.
Госавтоинспекторы напоминают, что управление автомобилем, на котором установлены стёкла или цветная плёнка, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента, согласно ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ, влечёт штраф в размере 500 рублей. Также водителю предписывается устранить нарушение в десятидневный срок со дня его выявления, в противном случае автовладельцу грозит административная ответственность по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).
Также во время рейда дорожные полицейские и росгвардейцы в рамках акции «Безопасно только с ремнём!» напомнили водителям, что использование ремней безопасности, а также детских удерживающих устройств при перевозке ребёнка в автомобиле, помогает снизить опасность для жизни при дорожно-транспортных происшествиях. Всем участникам акции организаторы вручали памятки с полезной информацией.
«Подобные межведомственные мероприятия, проводимые в целях профилактики нарушений ПДД и снижения аварийности, способствуют укреплению дисциплины автолюбителей», — отмечает руководитель норильской Госавтоинспекции Андрей Пирогов.