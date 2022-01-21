Дорожные полицейские провели для старшеклассников «Шоковую терапию»

Профилактическое занятие прошло в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант». Елена Аршалуйсян, старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Норильского ОМВД, поделилась со школьниками статистикой ДТП за прошлый год. Во время просмотра видео инспектор разобрала со зрителями ошибки, допущенные пешеходами. Во второй части занятия Елена Аршалуйсян с помощью демонстрации краш-теста напомнила учащимся о важности использования ремней безопасности, а также световозвращающих элементов. Видеолекторий вызвал активное обсуждение у старшеклассников. Сотрудники Госавтоинспекции со своей стороны уверены, что подобные мероприятия помогут воспитать из сегодняшних школьников «десант» законопослушных участников дорожного движения.