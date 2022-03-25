Дорожные полицейские проводят онлайн-собрания с родителями норильских школьников

Капитан полиции рассказал родителям учеников школы № 16 о недавних ДТП, в которых пострадали юные норильчане. Он отметил, что дети зачастую попадают в беду по неосторожности – выбегают на дорогу перед автомобилями, играют на проезжей части или переходят её в неположенном месте, поэтому важно ежедневно напоминать ребёнку об элементарных правилах безопасности, а еще лучше – вместе пройтись по микрорайону и показать ему опасные места.

Также Ильдус Мурзагулов рекомендовал взрослым проверять наличие на одежде и вещах детей световозвращающих элементов, оберегающих пешеходов в темное время суток. Упомянул он и о необходимости использовать при перевозке детей сертифицированные удерживающие устройства.

«Активное применение современных видов коммуникации, помогает объединить усилия сотрудников полиции, родителей и педагогов в воспитании законопослушных участников дорожного движения», — уверен представитель ГИБДД.