Дорожные полицейские рейд по выявлению недобросовестных перевозчиков

Во время мероприятия госавтоинспекторы проверяли выполнение требований по обеспечению безопасности дорожного движения: проведение предрейсовых медосмотров водителей, проверка технического состояния транспортных средств, прохождение техосмотра, выполнение обязанностей по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспорта, а также соблюдение режима труда и отдыха водителей.

Проверке подверглись 20 автобусов. Сотрудниками полиции было открыто семь административных производств, в том числе два — в отношении юридических лиц.

В прошедшем году госавтоинспекторы привлекли к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения более 1100 водителей автобусов и большегрузов.